Scorpions vor harter Woche: Freitag am Turm, Sonntag kommt Hamm

Mellendorf. (PM Scorpions) Das kommende Wochenende hat´s für die Scorpions in sich.

Am Freitag tritt der Tabellenführer bei den Hannover Indians zum ersten Derby der noch jungen Saison an. Am Sonntag dem 13. Oktober 19 Uhr empfangen die Scorpions die Hammer Eisbären in der ARS Arena.

Wie am vergangenen Wochenende zu beobachten war, sind die Hammer Eisbären nahezu gleichstark wie die Indians und werden den Scorpions sicherlich einen heißen Fight liefern.

„Wir sind vorgewarnt“, so Coach Tobias Stolikowski, „und werden am Freitag am Pferdeturm alles daransetzen, unsere traumhafte „Derbysiegesserie“ nicht reißen zu lassen.“

Aber nicht nur das Spiel am Turm ist wichtig, um die derzeitige Tabellenführung zu verteidigen. Es ist an der Spitze alles so eng, dass wir auch gegen Hamm am Sonntag eine einwandfreie Leistung bieten müssen, um die Poleposition zu halten.

Nach der sehr starken Leistung von Scorpions Torhüter Kevin Reich beim 2:1 Sieg in Halle und den hervorragenden Scorerqualitäten der Scorpions Sturmreihen, haben wir alle Voraussetzungen um auch am kommenden Wochenende dem Gegner Paroli zu bieten.