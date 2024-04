Scorpions vor entscheidendem Spiel

Mellendorf. (PM Scorpions) Auch wenn die Scorpions in der aktuellen Finalserie mit 0:2 Spielen zurückliegen ist noch nichts entschieden. Am Freitag treten die Scorpions...

Mellendorf. (PM Scorpions) Auch wenn die Scorpions in der aktuellen Finalserie mit 0:2 Spielen zurückliegen ist noch nichts entschieden.

Am Freitag treten die Scorpions dann wieder in Weiden an, allerdings ohne ihren Stürmer Christoph Kabitzky, der sich bei einem nicht geahndeten Bandencheck eine schwere Verletzung zuzog.

„Die Scorpions waren in beiden bisherigen Begegnungen aus meiner Sicht über weite Strecken das spielerisch und technisch stärkere Team, dem allerdings in beiden Begegnungen das notwendige Schussglück fehlte. 4 von 6 Drittel haben wir sehr gut gegen den Südmeister gespielt, der sich sicher auch beim Torwart bedanken kann, dass die Spiele so ausgegangen sind“, so Sportchef Eric Haselbacher nach der Dienstagbegegnung.

„Wir werden bereits am Donnerstag nach Weiden anreisen, um möglichst optimal vorbereitet in die Freitagsbegegnung zu gehen. Mein Team wird zusätzlich motiviert sein und sich ganz besonders anstrengen um den Verlust, den wir durch die schwere Verletzung von Christoph Kabitzky erlitten haben, auszugleichen“, so Mannschaftskapitän Allan McPherson.

„Ich habe vollstes Vertrauen in mein Team und bin zutiefst davon überzeugt, dass wir eine gute Chance in Weiden haben, wenn wir all das, was wir in dieser Saison schon gezeigt haben, aufs Eis bringen können“ so Coach Kevin Gaudet.