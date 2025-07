Scorpions verpflichten TorjÃ¤ger Norman Hauner!

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Scorpions freuen sich, mit Norman Hauner (#91) einen absoluten Goalgetter für die kommende Spielzeit in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

Der 33-jährige kommt von den Starbulls Rosenheim aus der DEL 2 und ist als „Heavy Shooter“ bekannt.

In der DEL2 erzielte „Hauni“ insgesamt 184 Treffer und ist als Playoffspezialist bekannt. Der 180cm große und 83kg schwere Rechtsschütze hat bereits 232 Spiele in der DEL absolviert, was seine Qualität untermauert.

„Wir haben schon lange intensiv mit Norman verhandelt“, erklärt Sportchef Eric Haselbacher. „Seine Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor passen perfekt zu unserem Erfolgsanspruch. Wir sind überzeugt, dass er unsere Offensive entscheidend verstärken wird.“

Trainer Kevin Gaudet, der Hauner noch aus gemeinsamen Bietigheim-Zeiten bestens kennt, ergänzt: „Normans Torjägerqualität und sein Spielverständnis sind auf dem Eis herausragend. Ich freue mich sehr, so einen Spieler mit klasse Charakter bei mir im Team zu haben. Er wird uns sicher nächste Saison viel Freude bereiten.“

