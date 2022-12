Scorpions verpflichten Goalie Jakub Urbisch

Mellendorf. (PM Scorpions) Mit sofortiger Wirkung verstärkt der am 5. Mai in Opava CZE geborene Jakub Urbisch den Kader der Hannover Scorpions. Urbisch, 26...

Urbisch, 26 Jahre alt, 176 cm groß und 79 kg schwer ist im Besitz eines deutschen Passes.

Jakub Urbisch war in der vergangenen Saison Torwart der Saale Bulls Halle, mit denen er die Oberligameisterschaft Nord errang. Jakub hatte einen Gegentorschnitt von 2,3.

Die Hannover Scorpions und insbesondere Coach Kevin Gaudet freuen sich sehr, dass dieser Transfer geklappt hat und bedanken sich gleichzeitig bei Ennio Albrecht für seinen vorbildlichen Einsatz und den Grizzlys Wolfsburg für die wie immer optimale Zusammenarbeit.

„Da Ennio in Wolfsburg unter Vertrag ist und jederzeit auch den Grizzlys zur Verfügung stehen muss, haben wir in Absprache mit unserem Kooperationspartner diese Verpflichtung in Hinblick auf die Playoffs durchführen müssen“, so Sportchef Eric Haselbacher.