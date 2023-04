Scorpions verabschieden zwei weitere Spieler

Mellendorf. (PM Scorpions) In der vergangenen Saison war er der Mannschaftskapitän, insgesamt hat er zwei Jahre die Schlittschuhe für die Hannover Scorpions geschnürt. Jetzt...

Jetzt hat sich Robin Just aus familiären Gründen in seine Heimat verabschiedet und wechselt in die Oberliga Süd.

Lukas Koziol, der in der Saison vom SC Riessersee zu den Hannover Scorpions kam, hatte schon sehr früh einen Vertrag in Dresden unterschrieben, den er jetzt erfüllen wird.

Bei beiden Spielern bedanken sich die Scorpions sehr herzlich für ihren Einsatz im Team, das die Nordmeisterschaft erringen konnte.

Für die Zukunft wünschen die Scorpions beiden Spielern in ihrem neuen Wirkungsbereich viel Gesundheit und gutes Gelingen.

