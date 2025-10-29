Scorpions und Gaudet haben sich (mal wieder) getrennt

Mellendorf. (PM Scorpions / EM) Am heutigen Morgen um 10 Uhr haben sich die Hannover Scorpions und ihr Trainer Kevin Gaudet voneinander getrennt.

„Nach sehr vielen Jahren guter Zusammenarbeit und vieler gemeinsamer Erfolge bedauern wir diesen Schritt sehr“, so Scorpions Präsident Jochen Haselbacher.

„Die aktuelle Situation brauchte einen Weckruf für das gesamte Team“, so Sportschef Eric Haselbacher, der rechtzeitig zum Ende der Deutschland-Cup Pause einen Nachfolger vorstellen wird.

„Nach 6 Niederlagen aus den letzten 7 Spielen waren wir gezwungen zu handeln“, so die Geschäftsführung der Hannover Scorpions Eishockey GmbH.

Kevin Gaudet und die Wedemark haben eine lange Verbindung. Als Spieler der Wedemark Scorpions gelang Gaudet der Sprung 1991 ins Trainergeschäft. Bis 2001 stand er hinter der Bande des DEL-Klubs. In der Saison 04/05 löste er Gunnar Leidborg ab und blieb bis 2006 in der Wedemark Cheftrainer. 2022 folgte die erneute Rückkehr. 2024 endete das Engagement erneut, um dann im Januar diesen Jahres doch wieder zurückzukehren. Nun also die erneute Trennung. Mal wieder, denn insgesamt trennte sich die Wege von Gaudet und den Scorpions ja nun schon zum vierten Mal.

