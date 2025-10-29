Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Scorpions und Gaudet haben sich (mal wieder) getrennt
! +Hannover ScorpionsTransfers

Scorpions und Gaudet haben sich (mal wieder) getrennt

29. Oktober 20251 Mins read181
Share
Trainer Kevin Gaudet von den Hannover Scorpions - © City-Press
Share

Mellendorf. (PM Scorpions / EM) Am heutigen Morgen um 10 Uhr haben sich die Hannover Scorpions und ihr Trainer Kevin Gaudet voneinander getrennt.

„Nach sehr vielen Jahren guter Zusammenarbeit und vieler gemeinsamer Erfolge bedauern wir diesen Schritt sehr“, so Scorpions Präsident Jochen Haselbacher.

„Die aktuelle Situation brauchte einen Weckruf für das gesamte Team“, so Sportschef Eric Haselbacher, der rechtzeitig zum Ende der Deutschland-Cup Pause einen Nachfolger vorstellen wird.

„Nach 6 Niederlagen aus den letzten 7 Spielen waren wir gezwungen zu handeln“, so die Geschäftsführung der Hannover Scorpions Eishockey GmbH.

Kevin Gaudet und die Wedemark haben eine lange Verbindung. Als Spieler der Wedemark Scorpions gelang Gaudet der Sprung 1991 ins Trainergeschäft. Bis 2001 stand er hinter der Bande des DEL-Klubs. In der Saison 04/05 löste er Gunnar Leidborg ab und blieb bis 2006 in der Wedemark Cheftrainer. 2022 folgte die erneute Rückkehr. 2024 endete das Engagement erneut, um dann im Januar diesen Jahres doch wieder zurückzukehren. Nun also die erneute Trennung. Mal wieder, denn insgesamt trennte sich die Wege von Gaudet und den Scorpions ja nun schon zum vierten Mal.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

771
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Falken werden Favoritenrolle gerecht und behalten gegen die Tigers die Punkte im Unterland

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEB-TeamDeutschland Cup

Deutschland Cup 2025: Mit diesen 25 Spielern will Bundestrainer Harold Kreis das Turnier bestreiten

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft tritt bei der 36. Austragung des Deutschland Cup vom...

By29. Oktober 2025
! +DEL

„Der ist brutal“ Köln siegt auch dank des neuen Goalie Juvonen, kein Rekord für Augsburg, aber 5 Gegentore! München gibt 2 Führungen her

Bonn. (PM MagentaSport) Ein ungefährdetes 3:1 in Iserlohn, der 7. Sieg aus...

By29. Oktober 2025
ESV KaufbeurenTransfers

Bestätigung: Jason Bast kommt in die Wertachstadt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren reagiert mit der Verpflichtung von Jason...

By29. Oktober 2025
! +EHC Red Bull MünchenGrizzlys Wolfsburg

Red Bull München muss sich den Grizzlys Wolfsburg geschlagen geben

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München unterlag am 15....

By29. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten