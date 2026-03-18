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Hannover Scorpions

Scorpions treffen auf Selber Wölfe

18. März 20261 Mins read79
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Rico Rossi - © Sportfoto-Sale (SD)
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Mellendorf. (PM Scorpions) Nach dem 6:2 Sieg des EC Bad Tölz über die Hammer Eisbären, stehen die Selber Wölfe als Viertelfinalgegner für die Hannover Scorpions fest.

Die erste Begegnung dieser „best of seven“ Serie findet am Freitag 20.03., Spielbeginn 20 Uhr, in der ARS Arena statt. Bereits am Sonntag 22.03., Spielbeginn 18 Uhr, kommt es zum ersten Aufeinandertreffen in Selb. Spiel drei findet dann am Dienstag, den 24.03., Spielbeginn 20 Uhr, wieder in der ARS Arena in der Wedemark statt.

„Das ist eine Viertelfinalbegegnung, die es wirklich in sich hat“, so Coach Rico Rossi und Sportchef Eric Haselbacher, standen sich doch beide Teams in der Saison 2020/21 bereits im Finale gegenüber, das die Scorpions im letzten Spiel zuhause sehr unglücklich verloren haben. Ein Fehler in der Kickleiste hinter dem Scorpions-Tor ließ den Puck so unglücklich abprallen, dass er vor das leere Tor rutschte und für Selb bequem als entscheidendes Tor zum Aufstieg zu verwandeln war. Die letzten 4 Jahre haben die Wölfe somit in der DEL 2 verbracht. Erst seit dieser Saison sind sie wieder in der Oberliga und sie haben sicherlich entsprechende Ambitionen in den Playoffs.

Die diesjährige Viertelfinalserie hört sich wie ein Familientreffen unter alten Bekannten und Freunden an, haben doch bereits Pascal Aquin, Jordan Knackstedt, Carson McMillan, Nick Miglio, Jeroen Plauschin, Christoph Kabitzky, Arturs Kruminsch, Stephan Tramm, und Patrick Klöpper für die Selber Wölfe oder die Hannover Scorpions auf dem Eis gestanden.

„Nach dem guten Start in die bisherigen Playoffs mit einem 3:0 Serien-Sieg über Höchstadt, brennt mein Team darauf“, so Coach Rico Rossi „die Playoffs auch gegen Selb erfolgreich fortzusetzen“.

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