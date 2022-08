Scorpions: Trainer da â€“ Koffer weg

Mellendorf. (PM Scorpions) Seit gestern ist der neue und alte Cheftrainer der Hannover Scorpions Kevin Gaudet mit seiner Frau Robin in der Wedemark eingetroffen....

Nach einem langen Flug von Moncton (Kanada) über Montreal und Frankfurt holte Sportchef Eric Haselbacher Kevin Gaudet gestern Vormittag am Langenhagener Flughafen ab. „Bis auf die Tatsache, dass meine Koffer nicht angekommen sind, hatte ich eine gute Anreise“, so der neue Cheftrainer der Hannover Scorpions. Gemeinsam mit Kevin Gaudet ist auch seine Frau Robin in der Wedemark eingetroffen, die ab sofort die Verantwortung für die körperliche und sportliche Fitness des Teams trägt.

„Robin ist eine perfekte Fitnesstrainerin, die für meine vielen Erfolge in der Vergangenheit den Grundstein gelegt hat“, so beschreibt Kevin Gaudet die Tätigkeit seiner Frau als wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit bei den Scorpions.

Gaudet, der Trainer, mit dem die Hannover Scorpions 1996 den Aufstieg in die Deutsche Eishockeyliga schafften, kehrt an seine alte Wirkungsstätte in die Wedemark zurück.

„Ich bin sehr glücklich, dass Kevin und Robin bei uns sind. Sie sind absolute Fachleute auf ihren Gebieten und werden den Scorpions in der kommenden Saison sicherlich weiterhelfen können“, so Sportchef Eric Haselbacher, der im Augenblick gemeinsam mit Kevin und Robin auf die Koffer wartet.