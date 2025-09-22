Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Hannover Scorpions

Scorpions sind nach Sechs-Punkte-Wochenende direkt Tabellenführer

22. September 20251 Mins read46
Trainer Kevin Gaudet von den Hannover Scorpions - © City-Press
Mellendorf. (PM Scorpions) Das war ein Saisonstart nach Maß. Mit einem 6 Punkte Wochenende und Siegen über Herne und Herford sind die Scorpions in die neue Saison gestartet und haben sich gleichzeitig die Tabellenführung erkämpft.

Wenn der Start in Herne mit einem 2:5 Rückstand nach dem ersten Drittel auch etwas holprig war, sah es dann am Ende mit einem 9:5 Sieg doch schon ganz anders aus. Im zweiten Wochenendspiel boten die Scorpions eine technisch und spielerisch recht ordentliche Leistung, hatten allerdings in dem ehemaligen Scorpions Keeper Jakub Urbisch einen starken Gegenüber, der Marco Wölfl in nichts nachstand. Dieser gelungene Saisonstart ist insbesondere dadurch beachtlich, dass mit Jordan Knackstedt, Norman Hauner, Christoph Kabitzky und Thomas Supis vier wichtige Spieler ausgefallen waren.

„Dafür, dass wir die ersten beiden Spiele der neuen Saison gespielt haben, die Mannschaft in großen Teilen völlig neu formiert ist und mir vier wichtige Spieler krankheitsbedingt nicht zur Verfügung gestanden haben, bin ich mit dem Ergebnis des ersten Wochenendes zufrieden,“ so Coach Kevin Gaudet.

Die Scorpions gehen davon aus, dass Thomas Supis am kommenden Wochenende beim Heimspiel am Freitag den 26. September -Spielbeginn 20 Uhr in der ARS Arena- wieder einsatzfähig ist. Ob Norman Hauner, der sich eine Zerrung zugezogen hatte, gegen Erfurt ebenfalls wieder auf dem Eis stehen kann, muss noch abgewartet werden. Die Verletzung von Christoph Kabitzky befindet sich auf dem Weg der stetigen Verbesserung. Ab wann Jordan Knackstedt, der sich am Montagfrüh noch einmal in der Uniklinik in Köln behandeln lassen musste, wieder einsatzfähig sein wird, ist derzeit noch nicht genau absehbar.

2907
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Previous post Luchse zeigen sich nach Vorbereitung bereit für die Hauptrunde

