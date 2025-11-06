Scorpions: Rico Rossi neuer Cheftrainer

Mellendorf. (PM Scorpions) Mit Ende der kurzen Erholungspause im Zuge des Deutschland-Cups übernimmt Rico Rossi ab Samstag als Headcoach die sportliche Verantwortung bei den Hannover Scorpions und erhält einen Vertrag für diese Saison und die Saison 2026/27.

Rossi, verheiratet 2 Kinder ist 60 Jahre jung und in Eishockey-Deutschland bestens bekannt. Seine Erfahrung und Beständigkeit (10 Jahre in Heilbronn, 5 Jahre in Kassel) zeichnen ihn aus und belegen seine Konstanz. Nach seiner aktiven Zeit in der NCAA und in Mailand war er sowohl als Trainer als auch im Management in diversen Clubs tätig. (u.a. Mannheim, Heilbronn, Kassel, Dresden) Rossi gilt als Motivationskünstler und steht für Gradlinigkeit und ehrliche Arbeit.

Diverse Meisterschaften als Spieler und Trainer bestätigen seine Erfolgsgeschichte. Die Hannover Scorpions bedanken sich ausdrücklich bei den Verantwortlichen der Okanagan Hockey Academy, die es nach intensiven Verhandlungen möglich gemacht haben Rico Rossi unter Vertrag zu nehmen. Rossi leitete seit 2022 die Nachwuchs Academy als General Manager was belegt, dass er auch gerade in der Entwicklung junger, talentierter Spieler ein Fachmann ist.

Die Geschäftsführung der Scorpions freut sich auf die Zusammenarbeit und blickt voller Optimismus in die Zukunft.

Rico Rossi nach seiner Vertragsunterzeichnung: „Ich freue mich auf die Aufgabe, die Hannover Scorpions weiter zu entwickeln und auf ein neues sportliches Level zu heben.“

