Scorpions nach drei Siegen im Viertelfinale – Wer sind die mÃ¶glichen Gegner ?

Mellendorf. (PM Scorpions) Nach dem 7:3 Sieg im dritten Spiel gegen Höchstadt und dem damit verbundenen Einzug in das Viertelfinale nach drei Siegen in Folge, standen am Montagfrüh die Telefone in der Scorpions Geschäftsstelle nicht still.

„Wer ist unser nächster Gegner?“, „Gegen wen spielen wir am Freitag?“, so die immer wieder gestellten Fragen.

Hier die Möglichkeiten, die am späten Dienstagabend ausgespielt werden können:

1. Hamm gewinnt gegen Deggendorf = Scorpions vs. EC Peiting

2. Hamm und Halle verlieren = Scorpions vs. Hannover Indians

3. Hamm verliert und Halle gewinnt = Scorpions vs. Saale Bulls Halle

Der Kartenvorverkauf beginnt Dienstagabend nach Beendigung der Spiele im Achtelfinale.

Mittwochfrüh ist die Geschäftsstelle ab 10 Uhr für den Vorverkauf ebenfalls geöffnet.