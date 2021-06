Scorpions melden Testspielprogramm

Mellendorf. (PM Scorpions) Endlich geht es wieder los! Endlich wieder frischer Wind und der Geruch des Eises und des Stadions um die Ohren und...

Mellendorf. (PM Scorpions) Endlich geht es wieder los! Endlich wieder frischer Wind und der Geruch des Eises und des Stadions um die Ohren und in der Nase!

Endlich wieder in die saftige Bratwurst beißen, was trinken und dabei mit Freunden gemeinsam das Team nach vorne peitschen! Endlich wieder Fangesänge von den Tribünen, Action auf dem Eis und Emotionen rund um und auf der Eisfläche! Endlich wieder die pure Stadionatmosphäre!

Das Testspielprogramm der Hannover Scorpions steht und weckt die Vorfreude auf die kommende Eishockeysaison. Die vergangene Saison musste ohne Zuschauer stattfinden, umso größer nun die Freude, dass es wohl wieder möglich sein wird in der inzwischen teilweise umgebauten hus de groot EISARENA mit optimalen Sichtbedingungen für alle Fans LIVE dabei sein zu können.

Der amtierende Oberliga Nord Meister wird am Freitag, den 3. September um 20:00 Uhr, in der hus de groot EISARENA sein erstes Testspiel gegen die Herforder Ice Dragons austragen. Das Rückspiel findet am Sonntag, den 5. September in Herford statt. Eine wunderbare Möglichkeit die Scorpions nachträglich für die errungene Meisterschaft in der vergangenen Saison zu feiern.

Am Freitag, den 10. September ebenfalls um 20:00 Uhr empfangen die Scorpions in der hus de groot EISARENA mit den Kassel Huskies den Hauptrundenmeister der DEL 2. Das Rückspiel ist für Sonntag, den 12. September geplant (wegen derzeitiger Hallenumbauarbeiten in Kassel unter Vorbehalt). Ein echtes Testspielhighlight unter Meistern und ein evtl. erster Gradmesser für das ambitionierte Team der Hannover Scorpions.

Zum letzten Test treten die Scorpions gegen ihren Testspielgegner der vergangenen Saison, die Hammer Eisbären, am Freitag, den 17. September um 20:00 Uhr auf eigenem Eis an. Ebenfalls 2 Tage später findet das Rückspiel in Hamm statt. Es sind die letzten beiden Testspiele vor Beginn der offiziellen Saison und somit nochmal die letzte Möglichkeit für Feinjustierungen, bevor es eine Woche später mit dem Beginn der Oberliga Nord richtig ernst wird.

Neben den Testspielen werden die hoffentlich geimpften Besucher und Fans dieser Begegnungen in der hus de groot EISARENA auch die zwischenzeitlich im Stadion durchgeführten Veränderungen in Augenschein nehmen können, die sicherlich vielen Fans in Zukunft sehr viel Freude bereiten und das Gesamtbild des Stadions auf ein neues Level heben werden. Die Hannover Scorpions fiebern den Saisonauftakt entgegen und arbeiten mit Elan daran die kommende Saison zu einem absoluten Highlight werden zu lassen. Bald werden wieder gemeinsame Eishockeyfeste gefeiert. Endlich!