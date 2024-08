Scorpions: Kinder freier Eintritt – Fitnesscoach Tommy Pape kommt!

Mellendorf. (PM Scorpions) Das ist eine Hammermeldung: Zum 50jährigen Doppeljubiläum der Gemeinde Wedemark und des ESC Wedemark laden die Hannover Scorpions alle Kinder bis...

Mellendorf. (PM Scorpions) Das ist eine Hammermeldung: Zum 50jährigen Doppeljubiläum der Gemeinde Wedemark und des ESC Wedemark laden die Hannover Scorpions alle Kinder bis zur Vollendung des 14ten Lebensjahrs zum kostenlosen Besuch aller Spiele der kommenden Eishockeysaison ein.

Dieses Megaangebot, dass die Scorpions allen Kindern bis einschließlich 14 Jahre anbieten, ist durch die großzügige Unterstützung der Firma Gieseke cosmetic und ihren Geschäftsführern Sven-Otto und Hendrik Rumpfkeil möglich geworden.

Nicht nur so oft von den tollen Spielen der Scorpions zu hören, sondern sie auch live in einer sensationellen Atmosphäre zu erleben, das ist das Angebot an alle Kinder die maximal 14 Jahre alt sind.

Die Einladung funktioniert ganz einfach: Beim Spiel zum Eingang des Eisstadions der ARS Arena in Mellendorf kommen. Wenn man nicht älter als 14 Jahre ist, kann man in diesem Jubiläumsjahr alle Scorpions Spiele frei besuchen.

Fitnesscoach Tommy Pape kommt!

Die Scorpions verpflichten für den Bereich Fitness, Athletik und Regeneration den 40-jährigen Thomas Pape. „Tommy“ ist verheiratet und hat eine Tochter.

Nach seinem Sportstudium erlangte der eishockeyerfahrene Fitnesscoach die Bezeichnung „Universitätsgeprüfter Personalcoach“. Der ehemalige Scorpions-Spieler legt besonderen Wert auf den Bereich der Belastungssteuerung und Regeneration, um bis zum Ende der Saison genug Kraft und Ausdauer im Team gewährleisten zu können.

Coach Tobias Stolikowski: „Ich bin sehr froh, dass sich Tommy unserem Team angeschlossen hat! Er wird die Verantwortung für den Fitnessbereich tragen und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“