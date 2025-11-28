Scorpions, Indians, Bulls – den HEV erwarten drei schwierige Spiele

Herne. (PM HEV) Nachdem der HEV nach einem Sieg gegen Rostock zunächst zwei Niederlagen hinnehmen musste, geht es drei Tage nach dem letzten Spiel bereits am morgigen Freitagabend gegen die Hannover Scorpions weiter.

HEV-Coach Dirk Schmitz bleibt weiterhin positiv: „Die Jungs halten und arbeiten weiterhin zusammen. Der Charakter in der Mannschaft ist und bleibt super. Wir müssen aber lernen, eine Führung dann auch einfach mal über die Zeit zu bringen. Darüber haben wir am Mittwoch viel gesprochen.“ Erneut bestreiten die Miners drei Partien in fünf Tagen. Am Dienstag gegen die Saale Bulls Halle wird der HEV sechs Spiele in zwölf Tagen absolviert haben.

Wer ist dabei?

Neben dem Langzeitverletzten Sofiene Bräuner wird auch Nicklas Müller weiterhin ausfallen. Am Dienstag gegen Leipzig fehlte zudem Lennart Schmitz, der aufgrund einer Erkältung auch in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen wird. Dazu kommt noch Valentin Pfeifer, der aufgrund einer Unterkörperverletzung voraussichtlich zwei bis drei Wochen pausieren muss. Brad Snetsinger wurde im Spiel gegen Leipzig nach einer Situation kurz behandelt, bei ihm stehen aktuell noch weitere ärztliche Untersuchungen aus. Ein Einsatz von Snetsinger entscheidet sich demnach kurzfristig. Das Torhüter-Duo besteht erneut aus Lukas Schulte und Dean Döge. Ob weitere Förderlizenzspieler aus Bad Nauheim zum Kader dazustoßen, entscheidet sich ebenfalls kurzfristig (Stand: 27.11.2025, 13 uhr).

Hannover Scorpions, 28.11.2025:

Das erste Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams startete furios: Nachdem der HEV im ersten Drittel noch mit 5:2 in Führung lag, drehten die Scorpions das Spiel und gewannen am Ende mit 9:5. In der Zwischenzeit verpflichteten die Scorpions noch Pascal Aquin und Carson McMillan nach – ersterer hat nach seinem Comeback bislang in jedem Spiel der Scorpions gepunktet. Auch auf der Trainerposition gab es Veränderungen: Rico Rossi übernahm vor drei Wochen das Traineramt von Kevin Gaudet. Seitdem Rossi das Ruder übernommen hat, mussten sich die Scorpions nur den Hammer Eisbären am Dienstagabend geschlagen geben. Bully in der Wedemark ist um 20 Uhr.

Hannover Indians, 30.11.2025:

Am Sonntag, den 30.11.2025, geht es für die Miners ab 18:30 Uhr in der Hannibal-Arena gegen die Hannover Indians weiter. Die Indians befinden sich mit zwei Spielen weniger als die Konkurrenz aktuell an der Tabellenspitze und haben zwei Punkte mehr als die Verfolger und Stadtrivalen Hannover Scorpions. Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Indians mit 5:1 für sich. Am Sonntag wollen die Miners dementsprechend die Punkte am Gysenberg behalten.

Saale Bulls Halle, 02.12.2025:

Die beiden Teams trafen bereits zweimal aufeinander. Beide Male ging das Spiel ins Penaltyschießen – und beide Male verließ eine andere Mannschaft das Eis als Sieger. Am Dienstag sind die Miners dann erstmals in der neu gebauten Halle der Bulls zu Gast. Die Hallenser befinden sich momentan mit einem Spiel weniger und drei Punkten mehr als der HEV auf dem siebten Tabellenplatz. Bully im Sparkassen-Eisdom ist am Dienstag um 19 Uhr.

