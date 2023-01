Scorpions holen Verteidiger mit DEL- und DEL2 Erfahrung

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions sind auf der Suche nach einem weiteren Top-Verteidiger fündig geworden. Brock Maschmeyer, 1,70m groß und 83 Kg schwer,...

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions sind auf der Suche nach einem weiteren Top-Verteidiger fündig geworden.

Brock Maschmeyer, 1,70m groß und 83 Kg schwer, stößt am 01. Februar zum Team und trägt die Nr. 4.

Der im Bruderheim / Kanada geborene Linksschütze spielte die letzten 4 Jahre in der DEL 2 bei den Heilbronner Falken und verfügt über einen deutschen Pass. In 202 Spielen in der DEL 2 erzielte der Verteidiger 120 Scorerpunkte und ist für sein intelligentes und läuferisch anspruchsvolles Spiel bekannt.

Coach Kevin Gaudet freut sich über diese Verstärkung mit Blick auf die Playoffs und hofft, dass in Kürze auch der ein oder andere verletzte Spieler aufs Eis zurückkehrt.

Nun geht aber der Blick zunächst auf das kommende Heimspiel am Sonntag den 22.01.23. Dann kommt mit den Herne Miners das bisher einzige Team, welches die Hannover Scorpions in dieser Saison in der ARS Arena schlagen konnte und nun mit dessen neuen Trainer, Tobias Stolikowski, den ehemaligen Trainer der Hannover Scorpions, selbiges versuchen wird.

