Scorpions heiß auf Duisburg, Rico Rossi übernimmt

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Deutschland-Cup Pause ist vorüber und die Scorpions nehmen ihren Spielbetrieb mit der Begegnung gegen die Duisburger Füchse am Freitag den 14. November um 20 Uhr in der ARS Arena wieder auf.

Während der Deutschland-Cup Pause hat sich bei den Scorpions einiges geändert. Rico Rossi ist am vergangenen Wochenende zu den Scorpions gestoßen und hat bereits am vergangenen Samstag den Trainingsbetrieb mit dem Team aufgenommen. Am Freitag beim Spiel gegen Duisburg wird er zum ersten Mal für die Scorpions hinter der Bande stehen.

Die vielen Fans, die die unterschiedlichsten Trainingseinheiten in der vergangenen Woche verfolgt haben, konnten sich von der guten Laune und der Freude, die die Spieler beim Training hatten, überzeugen.

Mittlerweile wird auch erkennbar, dass Rico Rossi der Trainer ist, dessen Augenmerk intensiv in Richtung junger Spieler geht. Schon am Freitag plant Rossi mit Leon Hümer (20 Jahre von der Düsseldorfer EG) im Tor, da Marco Wölfl an einer Unterkörperverletzung laboriert. Hümer gehörte in den letzten Jahren zum Kader der Deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften. Hier gilt unser besonderer Dank den Verantwortlichen der Düsseldorfer EG für die freundschaftliche Kooperation!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!