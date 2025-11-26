Scorpions: Freitag kommt Herne, Sonntag geht’s nach Erfurt

Mellendorf. (PM Scorpions) Das war das erwartet schwere Spiel bei den Hammer Eisbären, indem die Scorpions einen Punkt erkämpft haben und in der Tabelle von Platz 3 auf Platz 2 hochgeklettert sind.

In einem von beiden Seiten äußerst engagiert geführtem Spiel waren die letzten 3 Minuten das Highlight der Begegnung, als die Scorpions einen 4 zu 2 Rückstand in ein 4:4 ausglichen. Das Penaltyschießen entschieden die Eisbären für sich.

Am Freitag 20 Uhr, wenn die Herne Miners in der ARS Arena im „Klassiker“ gegen die Scorpions antreten, müssen sie genau das Engagement zeigen, mit dem sie in Hamm in den letzten Minuten die Kohlen aus dem Feuer geholt haben.

„Ich bin mit der Entwicklung meines Teams durchaus zufrieden, wenn auch eine Menge Arbeit vor uns liegt,“ so Coach Rico Rossi, der insbesondere über den Einsatz seines Teams in den letzten Minuten in Hamm sehr zufrieden war, weil er hierin die Bereitschaft und den Einsatzwillen und Motivation in einer äußerst schwierigen Situation für außerordentlich richtungsweisend hält.

Save the date: Am 06.12. ist um 20 Uhr das Saturday-Night-Game gegen die Black Dragons aus Erfurt. Nach dem Spiel steigt die Aftergame-Party in der Discothek M1 mit dem gesamten Team! Der Eintritt zur Party ist frei.

