Scorpions fiebern Heimspielpremiere gegen Erfurt entgegen

Mellendorf. (PM Scorpions) Das Startprogramm der Hannover Scorpions in die neue Eishockey-Oberliga-Saison hat es in sich.

Nach dem Auftaktspiel am Freitag den 23.09. um 19:30 Uhr in Krefeld, empfangen die Scorpions bereits im ersten Heimspiel der Saison, Sonntag 25.09. 19:00 Uhr in der ARS Arena, mit den Erfurter Black Dragons den Gegner gegen den es in der vergangenen Saison gar nicht geklappt hat.

48 Stunden später am Dienstag den 27.09. 20:00 Uhr, kommen die Hammer Eisbären in die ARS Arena, das Team, dass es den Scorpions in den letzten beiden Testspielen recht schwer gemacht hat und die in dieser Saison sicherlich eine gute Rolle in der Oberliga Nord spielen werden.

Am Freitag den 30. September, geht es dann zu den Moskitos Essen, ehe es bereits am Sonntag, den 2. Oktober um 19:00 Uhr in der ARS Arena, zum ersten Derby der Saison gegen die Hannover Indians kommt.

Nach einer insgesamt ordentlichen Testspielserie mit vier Siegen und nur einer Niederlage im ersten Testspiel der Saison gegen die klassenhöheren Kassel Huskies, müssen die Männer von Kevin Gaudet jetzt zeigen wo sie augenblicklich stehen.

Unglücklich ist zu Saisonauftakt nicht nur, dass Thomas Supis wohl noch etwas Zeit braucht ehe er nach seiner Operation wieder ins Geschehen eingreifen kann. Auch Ralf Rinke fehlt durch seine Sperre aus dem Hamburg Spiel sehr.

Die Scorpions hoffen, dass Christoph Kabitzky nach seinem schmerzhaften Schuss auf den Oberschenkel vielleicht schon am Freitag in Krefeld dabei sein kann.

Tickets gibt es an

– Allen bekannten Vorverkaufsstellen

– Online unter https://tickets-hannoverscorpions.reservix.de/events

– Direkt in der Geschäftsstelle der ARS Arena