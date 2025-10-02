Scorpions empfangen Saale Bulls Halle Sonntag 5.10. 19 Uhr

Mellendorf. (PM Scorpions) Mit dem 3:1 Sieg über die Hammer Eisbären am vergangenen Dienstag in der ARS Arena haben die Scorpions nicht nur die Tabellenspitze verteidigt, sondern auch den 3. Heimsieg in Folge verbuchen können.

Es geht Schlag auf Schlag, 5 Spiele in 9 Tagen erinnern schon an den Playoff-Modus.

Neben dem Sieg über Hamm waren die Scorpions auch sehr glücklich, dass sie nach der Verletzung von Yannick Drews aus dem Tilburg Spiel nicht noch einen weiteren Verletzten zu beklagen hatten.

„Nach insgesamt 7 Verletzten und Krankheitsfällen in der bisherigen noch sehr jungen Saison habe ich auch nicht nur einmal mit der geplanten Mannschaftsaufstellung spielen können“, so Coach Kevin Gaudet. „So viele Knieverletzungen in Folge habe ich in meiner langjährigen Laufbahn noch gar nicht erlebt.“

Ein Lichtblick war allerdings, dass Norman Hauner und Thomas Supis wieder dabei waren und ihre Sache trotz nur weniger Trainingstage gut gemacht haben.

Unter diesen Bedingungen wird die Auswärtsbegegnung in Rostock und vor allen Dingen das nächste Heimspiel am Sonntag in der ARS Arena gegen die Saale Bulls Halle kein Sparziergang.

„Dennoch bin ich optimistisch“, so Sportchef Eric Haselbacher „hat sich doch unser Team trotz dieser schwierigen Situation bisher ganz ordentlich geschlagen.“

