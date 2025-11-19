Scorpions empfangen KSW Icefighters Leipzig

Mellendorf. (PM Scorpions) Am kommenden Freitag um 20:00 Uhr treten die Hannover Scorpions in der ARS Arena gegen die KSW Icefighters Leipzig an.

Es ist das zweite Heimspiel unter dem neuen Head-Coach Rico Rossi — sein erstes Heimspiel als Verantwortlicher konnte das Team bereits erfolgreich gestalten, und die Mannschaft geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie.

Die Scorpions feierten zuletzt drei Siege in Folge — 5:3 gegen Rostock, 4:3 beim Derby gegen die Indians und 5:2 gegen Duisburg — und haben damit wichtige Punkte und Selbstvertrauen gesammelt. Dieses Momentum soll am Freitag in der heimischen ARS Arena weiter ausgebaut werden.

„Die Jungs arbeiten hart, die Trainingswoche war intensiv und fokussiert“, sagt Head-Coach Rico Rossi. „Wir haben viel mitgenommen — sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Jetzt zählt es, diese Energie aufs Eis zu bringen.“

Die Stimmung ist positiv: Nach den drei Siegen in Serie ist das Team hungrig auf weitere Erfolge. Die Begegnung gegen die Icefighters wird eine Herausforderung. Die erste Begegnung beider Teams in dieser Saison konnten die Leipziger noch mit 6:2 für sich entscheiden, doch die Scorpions sind entschlossen, die Punkte in Hannover zu behalten.



