Scorpions empfangen Düsseldorfer EG zum Topspiel

Wedemark. (PM Scorpions) Nach den ersten beiden Testspielsiegen gegen Herne (6:2 Sieg) und Halle (8:2 Sieg) empfangen die Scorpions am Freitag um 20 Uhr mit der Düsseldorfer EG den 8-fachen Deutschen Meister in der ARS Arena.

„Auch wenn diese Begegnung für die Scorpions das mit Abstand schwerste Vorbereitungsspiel ist, freuen wir uns dennoch sehr auf diese Topbegegnung“, so Coach Rico Rossi, der mit den beiden bisherigen Spielen seines Teams durchaus zufrieden war.

Die Scorpions freuen sich auf diese Begegnung, ist sie nicht nur ein Topspiel, sondern erinnert auch an das vielfältige Aufeinandertreffen zu Zeiten, als die DEG und die Scorpions noch regelmäßig gegeneinander in der DEL aufeinandertrafen.

Fans, die schon im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die DEL dabei waren, werden sich sicher daran erinnern können, als die Scorpions mit einem Trecker samt Anhänger voll besetzt aus der Wedemark nach Düsseldorf bis zur Brehmstraße gefahren sind.

Der sportliche Leckerbissen und die Erinnerung an die Vergangenheit werden sicherlich am Freitag diesem Spiel ein ganz besonderes Flair verschaffen.

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