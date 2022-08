Scorpions Eis noch grÃ¼ner

Mellendorf. (PM Scorpions) Bereits seit mehr als eine komplette Eishockeysaison spielen die Hannover Scorpions in der hus de groot EISARENA auf einer Eisfläche, deren...

Mellendorf. (PM Scorpions) Bereits seit mehr als eine komplette Eishockeysaison spielen die Hannover Scorpions in der hus de groot EISARENA auf einer Eisfläche, deren Eis zu einem großen Teil durch Strom, der über die Solaranlagen auf dem Eishallendach gewonnen wird.

Jetzt sind die Weichen gestellt, dass die Fläche auf dem Eishallendach und die Flächen auf den Gebäuden des Spaßbades mit weiteren zusätzlichen Solarflächen versehen werden.

Betrug die Gesamtfläche der Solaranlage bisher 3500 m² so wird sie jetzt auf 5000 m² erweitert, sodass die für die Eiserzeugung benötigte Energie bei günstigen Wetterverhältnissen vollständig über die Photovoltaikanlagen gewonnen werden kann.

„Diese Investitionen dienen vorrangig dem Umweltschutz, schonen allerdings in der augenblicklichen Situation auch den Geldbeutel“, so die Hannover Scorpions am Rande des ersten Eistrainings am Mittwochvormittag unter ihrem neuen Coach Kevin Gaudet.