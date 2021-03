Scorpions: Derbysieger und Meister

Mellendorf. (PM Scorpions) Mit dem Derbysieg am Turm haben die Scorpions ihre Fans und die Zuschauer an den Bildschirmen erneut auf die Folter gespannt,...

Mit dem siebten Derbysieg in Folge und der Hauptrundenmeisterschaft der Oberliga Nord hat diese außergewöhnliche Saison ein erstes Ziel erreicht.

Die jetzt noch anstehenden Begegnungen gegen Krefeld, Halle, Erfurt und Herne können die Scorpions gut nutzen, sich auf die Playoffs vorzubereiten auch wenn vier Spiele in sieben Tagen keine Kleinigkeit sind.

Schon morgen geht es in der hus de groot EISARENA um 20:00 Uhr gegen den Krefelder EV. Am Donnerstag findet für die Scorpions etwas überraschend das gerade erst angesetzte Nachholspiel in Halle statt, ehe die Männer von Coach Tobias Stolikowski am Ostersamstag die Black Dragons Erfurt in der hus de groot EISARENA empfangen. Die letzte Begegnung der Hauptrunde tragen die Scorpions am Ostermontag in Herne beim Herner EV aus.

Der Start in die Playoffs folgt dann am Freitag, dem 9. April 20:00 Uhr in der hus de groot EISARENA. Der Gegner wird erst in den Pre-Playoffs ermittelt.