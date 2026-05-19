Scorpions bestätigen Kiedewicz und behalten McMillan / Supis

Mellendorf. (PM Scorpions) Mit Adam Kiedewicz verstärken die Hannover Scorpions ihre Offensive zur kommenden Saison mit einem torgefährlichen und vielseitigen Angreifer.

Der 25-jährige, 188 cm große Linksschütze wechselt von den Füchsen Duisburg zu den Scorpions. Er wurde bei den Kölner Junghaien Ausgebildet und bringt einige Jahre DEL 2 Erfahrung mit.

Der gebürtige Pole mit deutschem Pass überzeugte bereits in der vergangenen Saison als einer der auffälligsten Offensivspieler in Duisburg. Kiedewicz sammelte starke 43 Punkte und erzielte dabei 23 Tore. Damit war er der erfolgreichste Torschütze der Füchse Duisburg und stellte seine Qualitäten im Abschluss eindrucksvoll auch in den Playoffs unter Beweis.

Headcoach Rico Rossi freut sich über den Neuzugang: „Adam ist ein sehr hungriger Spieler, der viel Qualität mitbringt. Er hat in der vergangenen Saison konstant starke Leistungen gezeigt und wir sind sehr froh, ihn künftig bei den Scorpions im Team zu haben.“

Der in Kanada geborene McMillan ist Rechtsschütze und kam im Laufe der vergangenen Saison zu den Hannover Scorpions und bewies sofort seine Qualitäten auf dem Eis und wurde ein wichtiger Bestandteil der Defensive. In 49 Spielen erzielte der 185 cm große Verteidiger starke 31 Punkte, was ihn zu unserem punktbesten Verteidiger machte, und stellte dabei eindrucksvoll seine Erfahrung aus der NHL, AHL, DEL und DEL2 unter Beweis. Seine +/- Statistik war mit +41 überragend!

Zudem bringt der erfahrene Verteidiger echte Siegermentalität mit: Bereits in Dänemark konnte er Meisterschaftserfahrung sammeln und feierte 2022 mit den Löwen Frankfurt den Aufstieg in die DEL. Carson ist ein echter Führungsspieler und hat starke Charaktereigenschaften die dem Team sehr helfen werden!

„Ich freue mich riesig darauf, auch in der kommenden Saison wieder für die Scorpions auf dem Eis zu stehen und gemeinsam unsere Ziele zu verfolgen“, so Carson McMillan.

Auch Thomas Supis, der bereits zwei mal Deutscher Meister war, bleibt den Scorpions in der Saison 26/27 erhalten! Der 186 cm große Linksschütze brachte in der vergangenen Spielzeit mit seiner Erfahrung aus DEL und DEL2 enorme Stabilität in die Defensive. Der 34-jährige Verteidiger überzeugte dabei nicht nur mit seiner Ruhe und Übersicht auf dem Eis, sondern setzte auch offensiv Akzente: In 57 Spielen sammelte Supis starke 29 Punkte und war damit ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive.