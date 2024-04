Scorer, TorjÃ¤ger und TeamstÃ¼tzen: So schnitten die Ex-DEL Spieler in der ICEHL ab

Anzeige Wien. (EM) Die win2day Icehockey League ist die multinationale Liga mit Teams aus Österreich, Slowenien, Italien und Ungarn. In früheren Jahren oft –...

Wien. (EM) Die win2day Icehockey League ist die multinationale Liga mit Teams aus Österreich, Slowenien, Italien und Ungarn.

In früheren Jahren oft – bezogen auf Importspieler – als Liga kurz vor dem Ruhestand bezeichnet, hat die Liga diesen Ruf längst abgelegt und sich stets weiterentwickelt. Mittlerweile hat sich die Liga einen guten Rug erarbeitet und gehört hinter den Topligen in Schweden, Finnland, der Schweiz und Deutschland zu einer guten Adresse in Europa.

Da sich traditionell immer wieder eine Reihe ehemaliger DEL-Spieler in der ICEHL tummeln lohnt sich ein Blick, um zu schauen, wie diese in der aktuellen Saison performt haben.

Eines vorweg: Die Topscorer haben allesamt keine DEL oder DEL2 Vergangenheit.

In Linz hat sich der ehemalige Mannheimer „Kurzarbeiter“ (20/21) Sean Collins einen festen Platz im Team erkämpft. Teamintern ist er der fünftbeste Scorer im Team (30 Punkte, 46 Spiele) und wird auch in der kommenden Saison in der Stahlstadt spielen. Verteidiger Matt McKenzie wird sein Teamkollege dann auch weiterhin sein. Der ehemalige DEL2 Spieler der Tölzer Löwen (19/20) hat sich mittlerweile über die Stationen Dornbirn und Bratislava (Slowakei) zurück in die Liga gespielt.

In Salzburg hat sich der Ex-Schwenninger Troy Bourke nach einem Seuchenjahr mit vielen Verletzungen in dieser Saison zurück ins Rampenlicht gespielt. Drittbester Scorer im Team der Roten Bullen und aktuell im Finale gegen Klagenfurt.

Beim Finalgegner ist der Ex-Iserlohner Nick Petersen einmal mehr Topscorer im Team und neben Goalie Sebastian Dahm (Iserlohn / Berlin) einer der Erfolgsgaranten. Der Ex-Augsburger Matt Fraser (40 unkte, 42 Spiele) absolviert mittlerweile seine vierte Saison beim KAC. Der Däne Jesper Jensen Aabo kam vor zwei Jahren aus Krefeld und ist eine wichtige Abwehrstütze im KAC-Team.

Bei Fehervar AV19 hat der Ex-Kasseler Tim McGauley vor allem in den Playoffs mit sechs Punkten in sieben Spielern stark abgeliefert. Josh Atkinson (Ex Bietigheim) verteidigt auch in der kommenden Saison für die Ungarn. Olivier Roy, fünf Jahre lang Rückhalt der Augsburger Panther, hütet in der zweiten Saison das Tor, muss sich den Platz aber in der Hauptrunde oft mit dem Kollegen Dominik Horvath teilen. In den Playoffs war Roy dann aber gesetzt.

Bei den enttäuschenden Graz 99érs hatte sich Dominik Grafenthin schon nach 22 Spielen zu den Lausitzer Füchsen verabschiedet. Chris Dodero suchte schnell bei den Starbulls Rosenheim sein Glück.

Über einen ganzen Pool an Ex-DEL Spielern verfügt Halbfinalist Bozen. Davis Vandane kam von den Löwen Frankfurt, Mike Halmo ist seit vier Jahren aus Iserlohn zurück in der Eiswelle. Stürmer Brad McClure hat ebenso eine Augsburger Vergangenheit wie Abwehrstütze Scott Valentine. Lucas Lessio transferierte man im Laufe der Saison zurück nach Krefeld. Der ehemalige Bremerhavener Goalie Niklas Svedberg konnte ebenfalls nicht überzeugen und kam auch in der HockeyAllsvenskan bei Björkloven nur zu neun Einsätzen.

Der Ex-Bremerhavener Abwehrstratege Anders Krogsgaard wird im kommenden Herbst in seine dritte Saison beim den Innsbrucker Haien gehen. Der Ex-Krefelder Zach Magwood konnte nach seiner Rückkehr aus Schweden noch nicht an seine Quote aus der Haie-Saison 21/22 anknüpfen.

Eine enttäuschende Saison haben auch die Vienna Capitals mit Topscorer Rok Ticar (Ex Krefeld, Köln) hinter sich. Ticar kam in 47 Spielen auf 11 Tore und 30 Assist.

Der Ex-Mannheimer Andrew Desjardins (47 Punkte) ist auch mit 37 Jahren noch viertbester Scorer in Villach.

Man darf gespannt sein, wer 24/25 den Weg in die Liga findet und sich dort behaupten kann.





