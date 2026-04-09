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SC Langenthal

SCL-Verwaltungsrat wieder komplett

9. April 20261 Mins read39
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Der aktuelle, komplettierte Verwaltungsrat der SC Langenthal AG (hinten von links): Raphael Ciapparelli, Silvia JÃ¤ger, Sandro Fuhrer. Vorne von links: Walter Ryser, Thomas Liechti, Fabian Furrer, Simon FlÃ¼ckiger. - Â© SC Langenthal
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Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal hat an einer ausserordentlichen Generalversammlung den Verwaltungsrat komplettiert und zwei neue VerwaltungsrÃ¤te gewÃ¤hlt.

Damit verfÃ¼gt das Gremium wieder Ã¼ber sieben Personen.

Nach einem intensiven Findungsprozess, mit zahlreichen GesprÃ¤chen mit verschiedenen PersÃ¶nlichkeiten, haben die Verantwortlichen des SC Langenthal den Verwaltungsrat wieder komplettieren kÃ¶nnen. Dabei konnten zwei Wunschkandidaten fÃ¼r das Gremium gewonnen werden.

An einer ausserordentlichen Generalversammlung Ende Februar wurden Fabian Furrer (Wangenried) und Thomas Liechti (SchwarzhÃ¤usern) vom HauptaktionÃ¤r, dem Verein SC Langenthal, einstimmig als neue VerwaltungsrÃ¤te der SC Langenthal AG gewÃ¤hlt. Damit verfÃ¼gt das Gremium wieder Ã¼ber sieben Verwaltungsratsmitglieder. Der 43-jÃ¤hrige Fabian Furrer ist beruflich als Managing Director bei der Bystronic Laser AG in NiederÃ¶nz tÃ¤tig. Er ist verheiratet und zweifacher Familienvater. Er wird im SCL-Verwaltungsrat fÃ¼r Spezial-Aufgaben zustÃ¤ndig sein sowie das Ressort Sponsoring unterstÃ¼tzen.

Wertvolle Erfahrung Der 30-jÃ¤rhige Thomas Liechti ist ein ehemaliger SCL-Junior und Eishockeyspieler bei Brandis, Basel, Wiki und Argovia Stars. Beruflich ist er als Filialleiter Langenthal bei der Garage LÃ¼thi AG tÃ¤tig. Liechti ist verheiratet. Er wird im SCL-Verwaltungsrat fÃ¼r den Bereich Sport/Nachwuchs zustÃ¤ndig sein.

Den beiden Neulingen stehen die fÃ¼nf bisherigen VR-Mitglieder Silvia JÃ¤ger (Utzigen, Ressort Infrastruktur/Eishalle Schoren), Simon FlÃ¼ckiger (Rohrbach, Sport/1. Mannschaft/Sponsoring), Sandro Fuhrer (ThÃ¶rigen, Finanzen), Raphael Ciapparelli (Langenthal, Recht/VizeprÃ¤sident) und Walter Ryser (Langenthal, PrÃ¤sident/Sponsoring) zur Seite. Â«Wir sind froh, zwei ausgewiesene PersÃ¶nlichkeiten fÃ¼r den SCL-Verwaltungsrat gewonnen zu haben, die ihre grosse berufliche und sportliche Erfahrung in das Gremium einbringen und damit fÃ¼r einen Mehrwert im Verwaltungsrat sorgenÂ», zeigt sich VR-PrÃ¤sident Walter Ryser erfreut Ã¼ber die Wahl der beiden neuen VR-Mitglieder.

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