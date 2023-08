SCL verpflichtet vier neue Spieler

Artikel anhören Langenthal. (PM SCL) Der SCL freut sich, die Verpflichtung der Stürmer Nathan Kellenberger und Lars Brägger sowie den Verteidiger Mike Wyniger und...

Langenthal. (PM SCL) Der SCL freut sich, die Verpflichtung der Stürmer Nathan Kellenberger und Lars Brägger sowie den Verteidiger Mike Wyniger und Jeremy Rottke bekannt zu geben.

Sie haben alle einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben.

Mit Mike Wyniger konnte ein erfahrener Verteidiger verpflichtet werden. Der 25-jährige Solothurner spielte die letzten vier Saisons in der Swiss League beim HC Sierre und dem EHC Basel. Mit 190 cm und 96 kg bringt Mike viel Präsenz und Wasserverdrängung mit sich. Für den 22-jährigen Jeremy Rottke (180cm/82 kg) wird es die erste Saison in der Schweiz werden. Der Kanada-Schweizer verstärkt unsere Verteidigung. Der ebenfalls 22-jährige Nathan Kellenberger (183cm/86 kg) bestritt die letzte Saison in der MyHockey League beim SC Lyss. Seine Juniorenzeit absolvierte der Doppelbürger (CH/CAN) in Kanada. Lars Brägger ist 20-Jährig und stammt aus der Juniorenabteilung des HC Davos. In der letzten Saison spielte er bei den Pikes EHC Oberthurgau.

SCL-Sportchef Marc Kämpf: «Es freut mich, das Team weiter komplettieren zu können. Mit den verpflichteten Spielern bringen wir mehr Breite in unseren Kader. Mike Wyniger beispielsweise bringt viel Erfahrung auf Profi-Level mit und soll mithelfen, die jungen Spieler zu führen. Bei Jeremy Rottke dürfen wir gespannt sein, wie er sich in der neuen Umgebung zurechtfinden und entwickeln wird. Nathan wird uns besonders punkto Physis und Einsatzwille weiterbringen. Lars Brägger erhält die Chance, sich einen Stammplatz im MHL-Team zu ergattern und kann auch in der U20 eingesetzt werden. Wir haben einen guten Mix zwischen erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen Talenten gefunden. Nun freuen wir uns, nächsten Montag mit dem Eistraining starten zu können! »

Fankarten 2023/24

Seit letzter Woche läuft der Fankartenverkauf wieder. Die Nachfrage ist erfreulich gross und momentan sieht es danach aus, als könnte man die 1000er Marke knacken. Die Fankarte ist für sämtliche Spiele gültig (Qualifikation, Playoffs und National Cup). Die Testspiele in der Eishalle Schoren am 19. August sowie am 9. September sind für alle Fans kostenlos zugänglich. Alle Informationen zu den Fankarten 2023/24 sind auf der SCL-Webseite unter «Tickets» zu finden.

