SCL verpflichtet Stürmer Zsombor Kiss

Langenthal. (PM SCL) Der SCL freut sich bekannt zu geben, dass der talentierte Stürmer Zsombor Kiss einen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnet hat.

Der 26-jährige Zsombor Kiss wird den SCL verstärken und bringt wertvolle Erfahrungen aus fünf Saisons in der MHL und SL mit. Als athletischer Zweiweg-Center mit herausragender Schnelligkeit wird er zweifellos eine Bereicherung für das Team sein.

Kiss erlernte das Eishockeyspielen in seiner Heimat Ungarn, bevor er im Alter von 15 Jahren zum SC Bern in die Schweiz wechselte. Nach drei erfolgreichen Saisons in Bern setzte er seine Karriere mit zwei weiteren Spielzeiten beim HC Davos fort. Neben einem kurzen Gastspiel in Ungarn kehrte er in der Saison 2018/19 in die Schweiz zurück und spielte die letzten vier Jahre beim EHC Basel.

SCL-Sportchef Marc Kämpf: «Es freut mich sehr, Zsombor in unserem Team begrüssen zu dürfen. Als Rechtsschütze und mit seiner Erfahrung aus der MHL und SL bringt er genau die Komponenten mit, welche wir noch gesucht haben. Dazu wird er mit seinem Speed sehr gut in unsere Spielweise passen.»

