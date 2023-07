SCL verpflichtet die beiden Stürmer Marc Sahli und Nicolas Jobin

Langenthal. (PM SCL) Der SCL freut sich, die Verpflichtung der beiden Stürmer Marc Sahli und Nicolas Jobin bekannt zu geben. Beide haben einen Vertrag...

Langenthal. (PM SCL) Der SCL freut sich, die Verpflichtung der beiden Stürmer Marc Sahli und Nicolas Jobin bekannt zu geben.

Beide haben einen Vertrag für eine Saison unterschrieben.

Der 26-jährige Marc Sahli bestritt die letzte Saison in der MyHockey League beim SC Lyss, wo er in 18 Spielen 9 Scorerpunkte sammelte. Während seiner Aktivzeit kam er neben dem SC Lyss beim EHC Basel, EHC Arosa, EHC Zuchwil und dem EHC Olten auf insgesamt 130 Einsätze in der MyHockey League sowie auf 28 Swiss League Einsätze. Marc gilt mit seinen Massen (185cm und 94kg) und seinem Spielstil als Powerforward und wird viel Energie in das Spiel des SCL bringen.

Mit Nicolas Jobin stösst ein weiteres Talent zum SCL. Der 20-jährige stammt aus der Juniorenabteilung des EHC Biel, kam aber auch schon zu rund 60 Einsätzen beim SCL in der Alterskategorie U15 und U17. Die letzten vier Jahre spielte er für die U20-Elit des EHC Biel und konnte mit seinen Scorerwerten auf sich aufmerksam machen. Mit seinen 45 Scorerpunkten aus 42 Spielen gehörte er zu den besten der Liga.

SCL-Sportchef Marc Kämpf: «Mit Marc konnten wir einen weiteren Spieler mit Erfahrung ins Team holen. Er wird mit seiner professionellen Einstellung auf und neben dem Eis als Vorbild für die jungen Spieler einen wichtigen Part spielen. Nicolas hatte eine gute letzte Saison und wir hoffen, dass er seine Scorerqualitäten bei uns einbringen kann und er sich weiterhin positiv entwickeln kann. Wir wollen ihm helfen, wie auch allen anderen jungen Spieler unserer Mannschaft, via SCL den Schritt ins Profi-Hockey zu schaffen.»

260 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten