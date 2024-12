SCL Tigers verpflichten Santtu Kinnunen fÃ¼r die Saison 2025/26

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten den finnischen Nationalspieler Santtu Kinnunen für die Saison 2025/26. Der 25-jährige Verteidiger hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet und...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten den finnischen Nationalspieler Santtu Kinnunen für die Saison 2025/26.

Der 25-jährige Verteidiger hat einen Einjahresvertrag unterzeichnet und wird ab der kommenden Saison das Team der SCL Tigers verstärken.

Sanntu Kinnunen steht seit der aktuellen Saison 2024/25 beim Schweizer Meister ZSC Lions unter Vertrag, für die er bisher 22 Spiele absolvierte und dabei 6 Skorerpunkte (3 Tore und 3 Assists) erzielte. Zuvor spielte der 1.89 Meter grosse und 85 Kilogramm schwere Rechtsschütze zwei erfolgreiche Saisons bei den Charlotte Checkers in der AHL (147 Spiele, 63 Skorerpunkte). Seine Karriere begann Kinnunen in seiner Heimat Finnland, wo er für Tappara Tampere spielte und 2022 den finnischen Meistertitel gewann.

Pascal Müller meint zur Verpflichtung des finnischen Nationalverteidigers: „Mit seinen läuferischen Fähigkeiten und seiner Vielseitigkeit bringt Kinnunen das Potenzial mit, eine wichtige Rolle bei den SCL Tigers einzunehmen.“

Aktuell nimmt Kinnunen mit der finnischen Nationalmannschaft an den SWISS Ice Hockey Games in Fribourg (10.–15. Dezember 2024) teil. Dort spielt er mit einigen seiner zukünftigen Teamkollegen, darunter Harri Pesonen und Juuso Riikola, sowie mit Assistenztrainer Jukka Varmanen. Auch Vili Saarijärvi, der nächste Saison die Tigers verlassen wird, ist Teil der finnischen Mannschaft. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feierte Kinnunen erst kürzlich beim Karjala-Cup Anfang November (3 Spiele und 2 Skorerpunkte).

