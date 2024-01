SCL Tigers verpflichten Phil Baltisberger und binden zwei EigengewÃ¤chse

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten Phil Baltisberger für die nächsten zwei Saisons bis April 2026. Der 28-jährige Verteidiger wird allerdings nach dem...

Der 28-jährige Verteidiger wird allerdings nach dem Ende des Leihvertrages am 31. Januar zu den ZSC Lions zurückkehren und dort die laufende Saison beenden. Ausserdem erhalten die beiden Eigengewächse Timo Jenni und Jonas Schwab ihren ersten Profivertrag bei den SCL Tigers.

Phil Baltisberger ist aufgrund von verletzten und kranken Spielern bei den SCL Tigers seit Anfang Januar von den ZSC Lions ausgeliehen. Der 28-jährige Verteidiger wird nach dem Ende des Leihvertrages am 31. Januar zu den ZSC Lions zurückkehren und dort die laufende Meisterschaft beenden. Ab der nächsten Saison wird Baltisberger dann definitiv längerfristig für die SCL Tigers auflaufen. Er unterschreibt einen Vertrag für die nächsten zwei Saisons bis Ende April 2026. Baltisberger stand bisher in seiner Eishockeykarriere nur für den ZSC im Einsatz. Einzige Ausnahme bilden zwei Saisons im Ausland (2013-2015), die er für Guelph Storm in der kanadischen Juniorenliga OHL gespielt hatte.

Zwei Eigengewächse mit erstem Profivertrag

Die beiden Nachwuchsspieler Timo Jenni und Jonas Schwab erhalten ihren ersten Profivertrag bei den SCL Tigers für die kommende Saison 2024/25. Aktuell spielt der 19-jährige Jenni in der U20-Elit der SCL Young Tigers. Dort sammelte er in 27 Spielen 30 Skorerpunkte und ist Topscorer seiner Mannschaft. Zudem war Jenni erst kürzlich Teil des U20-Nationalteams an der Juniorenweltmeisterschaft 2024 in Göteborg (SWE). Schwab kam in der laufenden Meisterschaft mehrheitlich bei den Bellinzona Rockets in der Swiss League zum Einsatz. Dort absolvierte der 20-jährige Verteidiger insgesamt 29 Spiele. Die beiden Jungtiger konnten zudem in der aktuellen Saison erste Erfahrungen in der National League machen: Jenni stand 11 und Schwab sechs Mal auf dem Matchblatt.