SCL Tigers verlÃ¤ngern VertrÃ¤ge mit Noah Meier und Tim Mathys

Langnau. (PM SCL) Verteidiger Noah Meier (22) hat seinen Vertrag bei den SCL Tigers um zwei Jahre bis 2027 verlängert.

Tim Mathys (19), der aktuell für das Partnerteam EHC Chur in der Sky Swiss League spielt, bleibt für ein weiteres Jahr an die SCL Tigers gebunden.

Der 22-jährige Noah Meier wechselte auf die Saison 2023/24 von den ZSC Lions nach Langnau. Als offensivstarker und dynamischer Verteidiger zeigte er in den letzten beiden Saisons eine positive Entwicklung, die ihm zuletzt auch Einsätze im Powerplay einbrachte. In seinen bisherigen 58 Spielen für die SCL Tigers erzielte Meier insgesamt 13 Skorerpunkte (3 Tore und 10 Assists). Auch wenn er in der aktuellen Saison noch ohne Punkt geblieben ist, überzeugt er weiterhin mit solidem Einsatz und grossem Entwicklungspotential. Meier hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und bleibt somit bis 2027 Teil der SCL Tigers.

Tim Mathys bleibt für ein weiteres Jahr

Der 19-jährige Verteidiger Tim Mathys hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Mathys kehrte letzten Sommer von den El Paso Rhinos aus der North American Hockey League (NAHL) in die Schweiz zurück. In der laufenden Saison absolvierte er bisher 15 Spiele für den EHC Chur, das Partnerteam der SCL Tigers, und erzielte dabei zwei Tore und zwei Assists. Mathys kommt regelmässig in den ersten Verteidigungspaaren des Sky Swiss League Teams zum Einsatz und erhält im Schnitt 17 Minuten Eiszeit pro Spiel. Seine Entwicklung und die Zusammenarbeit mit dem EHC Chur sind positive Zeichen der Partnerschaft. Auch die anderen jungen Spieler wie Darels Dukurs, Timo Jenni und Martin Neckar profitieren von der Spielzeit und Weiterentwicklungsmöglichkeit bei Chur.

