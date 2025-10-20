SCL Tigers verlängern mit Torhüter Luca Boltshauser bis 2028

Langnau. (PM SCL) Torhüter Luca Boltshauser verlängert seinen Vertrag bei den SCL Tigers um weitere zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28.

Damit bleibt das Goalie-Trio mit Boltshauser, Robin Meyer und Martin Neckar in der kommenden Spielzeit unverändert.

In der vergangenen Saison stellte Boltshauser insbesondere in den Play-Ins und Playoffs seine Klasse unter Beweis. Mit einer herausragenden Fangquote von 93,1 % hatte er massgeblich zum Viertelfinal-Einzug beigetragen. In der aktuellen Saison überzeugt er erneut mit einer Abwehrquote von 91,6 % in bisher 10 Spielen.

„Ich freue mich sehr, auch in Zukunft mit Luca zusammenzuarbeiten. In erster Linie, weil er ein toller Mensch und Teamkollege ist, der viel positive Energie in die Mannschaft bringt. Zudem hat er gezeigt, dass er in der National League konstant starke Leistungen erbringt und unserem Team sowie unserer Goalie-Gruppe Stabilität und Rückhalt gibt. Sein tiefstes Leistungsniveau ist sehr hoch, und er verfügt über einen grossartigen Kampfgeist“, so William Rahm, Goalie Coach der SCL Tigers.

Erfahrener Rückhalt

Boltshauser stiess im Sommer 2022 zu den SCL Tigers und hat sich seither als sicherer Rückhalt im Team etabliert. Der 32-jährige Zürcher verfügt über grosse Erfahrung auf höchstem Niveau und überzeugt durch seine Ruhe und Professionalität. Seine Juniorenzeit verbrachte er mehrheitlich in der ZSC Lions-Organisation, bevor er mehrere Jahre in Schweden spielte und wertvolle Erfahrungen im Ausland sammelte. Anschliessend spielte er für die ZSC Lions, den EHC Kloten sowie den Lausanne HC, ehe er ins Emmental wechselt

Langfristige Goalie-Strategie der SCL Tigers

Die SCL Tigers setzen weiterhin auf Schweizer Goalies. Diese Strategie umfasst sowohl die Förderung erfahrener Torhüter als auch die gezielte Entwicklung junger Talente. Auch im Nachwuchsbereich verfügen die SCL Tigers beispielsweise mit Jovin Trachsel und Philippe Pellet über vielversprechende Goalies, die sich regelmässig für die Junioren-Auswahlen empfehlen. Mit der Vertragsverlängerung von Boltshauser ist das Goalie-Trio für die kommende Saison komplett. Das Gespann aus Erfahrung, Talent und Entwicklungspotenzial bildet ein solides Fundament für die Zukunft der SCL Tigers.

