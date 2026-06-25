SCL Tigers verlängern mit Thierry Paterlini und Steve Hirschi bis 2029

‌Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers setzen auf Kontinuität im Coaching-Team: Head Coach Thierry Paterlini hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert.

Auch Assistant Coach Steve Hirschi bleibt dem Club langfristig erhalten und unterschrieb bis 2029. Zudem wird die Zusammenarbeit mit Sportpsychologe Simon Raeber fortgesetzt.

Seit seiner Ernennung zum Head Coach im Frühjahr 2022 hat Thierry Paterlini die sportliche und organisatorische Entwicklung der SCL Tigers massgeblich geprägt. Gemeinsam mit seinem Coaching-Team ist es ihm gelungen, die Mannschaft und das sportliche Umfeld kontinuierlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig eine Kultur zu schaffen, die von Vertrauen, Verbindlichkeit, Leidenschaft und gegenseitigem Respekt geprägt ist.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers & SCL Young Tigers, sagt: «Als ich 2022 die Position des General Managers übernommen habe, war die Ernennung von Thierry zum Head Coach eine meiner ersten Entscheidungen. Rückblickend war dies eine der wichtigsten Entscheidungen für die Entwicklung unserer Organisation. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Organisation zu stabilisieren, weiterzuentwickeln und eine Kultur zu schaffen, auf die wir heute stolz sein dürfen.»

Für Pascal Müller steht fest, dass Thierry Paterlini die Werte der SCL Tigers authentisch verkörpert. Sein Einfluss reiche weit über das Sportliche hinaus. Entsprechend ist die Organisation überzeugt, den eingeschlagenen Weg gemeinsam erfolgreich weiterzugehen.

Auch Thierry Paterlini freut sich über die Vertragsverlängerung: «Ich bin stolz und dankbar, weiterhin Teil der SCL Tigers zu sein. Das Vertrauen, das mir die Führung und der Verwaltungsrat entgegenbringen, bedeutet mir sehr viel. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren eine starke Basis geschaffen. Darauf wollen wir aufbauen und die nächsten Entwicklungsschritte mit Überzeugung, Leidenschaft und täglicher Arbeit vorantreiben.»

Auch Steve Hirschi bleibt langfristig Teil des Coaching-Teams

Parallel zur Vertragsverlängerung von Thierry Paterlini haben die SCL Tigers auch die Zusammenarbeit mit Assistant Coach Steve Hirschi langfristig gesichert. Der ehemalige Tigers-Spieler und heutige Assistant Coach hat seinen Vertrag ebenfalls bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert.

Als langjähriges Mitglied der Tigers-Familie ist Steve Hirschi sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im Coaching-Team eine wichtige Bezugsperson. Mit seiner Identifikation, seiner Loyalität und seinem täglichen Einsatz leistet er einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Spieler und zum Zusammenhalt innerhalb des Teams.

Zusammenarbeit mit Sportpsychologe Simon Raeber wird fortgeführt

Die SCL Tigers setzen zudem die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sportpsychologe Simon Raeber fort. Der eidgenössisch anerkannte Psychotherapeut, Coach und Supervisor begleitet die erste Mannschaft und unterstützt Spieler sowie Staff in den Bereichen mentale Stärke, Leistungsfähigkeit und persönliche Entwicklung.

Die mentale Betreuung ist heute ein fester Bestandteil der ganzheitlichen Leistungsentwicklung und wird künftig auch im Nachwuchsbereich der SCL Young Tigers verankert.

Bewährte Strukturen für die Zukunft

Die Vertragsverlängerungen sind Teil einer langfristigen Ausrichtung der SCL Tigers. Bereits letzte Woche hatte die Organisation den Vertrag mit Goalie Coach William Rahm bis 2029 verlängert (Mitteilung vom 19.06.2026).

Mit Thierry Paterlini, Steve Hirschi und William Rahm stehen damit drei zentrale Mitglieder des Coaching-Teams langfristig bis mindestens zum Ende der Saison 2028/29 unter Vertrag. Komplettiert wird das Team durch den schwedischen Assistant Coach Tobias Thermell, dessen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27 läuft, Sportpsychologe Simon Raeber sowie Head of Athletik Samuel Mutzner.

Peter Jakob, Verwaltungsratspräsident der SCL Tigers, sagt: «Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, was möglich ist, wenn Personen gemeinsam an eine Vision glauben und diese mit Leidenschaft, Überzeugung, Beharrlichkeit und grosser fachlicher Kompetenz verfolgen. Seit 2022 haben wir wichtige Fortschritte erzielt und eine starke Basis geschaffen. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass unsere Geschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben ist. Mit Pascal Müller und seinem Team haben wir Personen an Bord, die unsere Werte leben, Verantwortung übernehmen und die SCL Tigers jeden Tag weiterbringen wollen. Die Vertragsverlängerungen sind Ausdruck unseres Vertrauens in diese Personen und in den eingeschlagenen Weg. Wir blicken mit Zuversicht und grosser Motivation nach vorne und freuen uns darauf, die nächsten Kapitel gemeinsam zu gestalten.»

Coaching- & Performance-Team SCL Tigers (Stand 24.06.2026)

• Thierry Paterlini – Head Coach (Vertrag bis zum Ende der Saison 2028/29)

• Steve Hirschi – Assistant Coach (Vertrag bis zum Ende der Saison 2028/29)

• Tobias Thermell – Assistant Coach (Vertrag bis zum Ende Saison 2026/27)

• William Rahm – Goalie Coach / Head of Goalie Coaching (Vertrag bis zum Ende der Saison 2028/29)

• Simon Raeber – Sportpsychologe

• Samuel Mutzner – Head of Athletik

Mit den Vertragsverlängerungen bekräftigen die SCL Tigers ihr Bekenntnis zu Kontinuität und nachhaltiger Entwicklung. Damit schaffen sie die Voraussetzungen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und die nächsten sportlichen Schritte gemeinsam anzugehen.

Thierry Paterlinis Karriere in Zahlen

Source: Thierry Paterlini @ Elite Prospects

322 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro