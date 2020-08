SCL Tigers stoppen den Dauerkartenverkauf!

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers stoppen den Saisonkartenverkauf für die Saison 2020/21. Die ab Oktober für den Spielbetrieb zu erwartende Kapazität wurde...

Die ab Oktober für den Spielbetrieb zu erwartende Kapazität wurde erreicht. Ausserdem wurde die Vorbereitungsphase wegen des verschobenen Saisonstarts angepasst. Bis zum Meisterschaftsbeginn am 1. Oktober mit dem voraussichtlichen Auswärtsspiel gegen den Lausanne HC stehen noch acht Testspiele auf dem Programm.

Die letzten Freitag getroffenen Entscheidungen wirken sich u.a. auch auf die Zuschauerkapazität in der ILFISHALLE aus. Auf Grund der Vorgabe, dass bis auf Weiteres keine Stehplätze erlaubt sein werden, reduziert sich die Kapazität auf knapp 4000 Sitzplätze. Unklar ist weiterhin, wie viele Zuschauer an den Heimspielen in der ILFISHALLE effektiv zugelassen werden. Die Entscheidung erwarten wir erst im September. Mit den aktuell rund 3600 bezahlten Saisonkarten ist die zu erwartenden Kapazität praktisch erreicht. Deshalb sind wir leider gezwungen, den Verkauf von Saisonkarten zu stoppen. Die Zahlungsfrist zur Saisonkartenerneuerung ist bereits Mitte Juli abgelaufen und nun können leider nur noch alle Zahlungen bis und mit Freitag, 21. August 2020 berücksichtigt werden.

Aktuell wird die vorübergehende Umwandlung der Stehplatzsektoren in Sitzplätze geplant. Sobald alle Details geklärt sind, werden wir die Besitzer von Stehplatz-Saisonkarten über das Vorgehen der Zuteilung der nummerierten Sitzplätze informieren. Unser Bestreben ist, dass unsere Fans soweit wie möglich bei der Zuteilung involviert werden damit Gruppen welche seit Jahren zusammen die Spiele besuchen, dies auch weiterhin in der Saison 2020/21 machen können.

Mit dem Versand der Saisonkarten, voraussichtlich in der zweiten Hälfte September, werden wir umfassend über die aufgrund von COVID-19 notwendigen Änderungen informieren. Höchstwahrscheinlich gelten die digitale Erfassung der Kontaktdaten, nur nummerierte Plätze, Maskenpflicht, Einhalten der Vorgaben Hygiene und ein Personenleitsystem mit welchen Gruppenbildungen soweit wie möglich verhindert werden können. Nach dem Entscheid des Bundesrates vom 2. September wird das von uns erstellte Schutzkonzept vom Kanton geprüft und die Vorgaben zur Durchführung der Heimspiele festgelegt.

Angepasster Spielplan der Vorsaison 2020/21

Die SCL Tigers haben ihre Vorbereitungsphase wegen des verschobenen Saisonstarts angepasst. Der Berner Cup vom 25.08. – 28.08.2020 wird beispielsweise verschoben und in Absprache mit allen beteiligten Clubs wurden für die SCL Tigers neue Spieldaten festgelegt. Ausserdem findet das Testspiel gegen den HC Lausanne neu am 10. September statt. Die Emmentaler testen bis zum Meisterschaftsstart wie folgt:

20.08.20 | 19:30 Uhr – HC Davos vs. SCL Tigers

04.09.20 | 17:30 Uhr – HC Lugano vs. SCL Tigers

05.09.20 | 19:00 Uhr – SCL Tigers vs. HC Lugano

10.09.20 | 19:45 Uhr – SCL Tigers vs. HC Lausanne

16.09.20 | 19:30 Uhr – SC Langenthal vs. SCL Tigers ( BERNER CUP )

18.09.20 | 19:30 Uhr – SCL Tigers vs. SC Bern ( BERNER CUP )

25.09.20 | 19:45 Uhr – Rapperswil-Jona Lakers vs. SCL Tigers

26.09.20 | 19:00 Uhr – SCL Tigers vs. Rapperswil-Jona Lakers

Aufgrund der aktuellen Tendenz bezüglich der Fallzahlen sowie der Vorbereitungen betreffend den Covid-19 Massnahmen im Hinblick auf den Saisonstart am 1. Oktober finden die beiden Heimspiele vom 5. und 10. September unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Heimspiele in der ILFISHALLE können allerdings wieder auf dem SCL Tigers YouTube-Kanal im Live-Stream mitverfolgt werden.

Meisterschaftsspielplan Saison 2020/21

Der Meisterschaftsspielplan für die Saison 2020/21 wird Anfang September bestätigt werden. Das erste Meisterschaftsspiel der SCL Tigers findet voraussichtlich am 1. Oktober auswärts gegen Lausanne HC statt und das erste Heimspiel am 2. Oktober gegen den SC Bern. Die fünf Spiele, welche für die Tigers im September auf dem Programm gestanden sind, werden am Ende der Qualifikationsphase im März ausgetragen.

Spielberechtigung für die Tigers

Ausserdem darf mit Freude mitgeteilt werden, dass die National League der SCL Tigers AG die Spielbewilligung ohne Auflagen erteilt hat. Die SCL Tigers AG hat somit alle erforderlichen Kriterien der National League vollumfänglich erfüllt.

Swiss Ice Hockey Cup nur noch dieser Saison

Das Cup-Spiel gegen Hockey Huttwil findet am Sonntag, 4. Oktober statt. Informationen folgen zu gegebener Zeit. Ausserdem hat Swiss Ice Hockey zusammen mit den Clubs der National League und Swiss League entschieden, den Swiss Ice Hockey Cup nach der Saison 2020/21 in dieser Form nicht mehr fortzusetzen. Mehr Informationen unter www.sihf.ch!