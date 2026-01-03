SCL Tigers: Hannes Björninen fällt mehrere Wochen aus

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers müssen in den kommenden Wochen auf Hannes Björninen verzichten.

Der finnische Center verletzte sich im Spiel vom 23. Dezember 2025 gegen den HC Lugano im ersten Drittel am Knie, konnte die Partie jedoch noch zu Ende spielen. Eine MRI-Untersuchung hat ergeben, dass Björninen den SCL Tigers rund 6 bis 8 Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Auf sportlicher Ebene laufen die Abklärungen für eine mögliche Ersatzverpflichtung bereits auf Hochtouren.

Die SCL Tigers wünschen Hannes Björninen eine rasche und vollständige Genesung.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!