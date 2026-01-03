Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Injury list SCL Tigers: Hannes Björninen fällt mehrere Wochen aus
Injury listSC Langnau Tigers

SCL Tigers: Hannes Björninen fällt mehrere Wochen aus

3. Januar 20261 Mins read41
Hannes Björninen - © SCL Tigers
Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers müssen in den kommenden Wochen auf Hannes Björninen verzichten.

Der finnische Center verletzte sich im Spiel vom 23. Dezember 2025 gegen den HC Lugano im ersten Drittel am Knie, konnte die Partie jedoch noch zu Ende spielen. Eine MRI-Untersuchung hat ergeben, dass Björninen den SCL Tigers rund 6 bis 8 Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Auf sportlicher Ebene laufen die Abklärungen für eine mögliche Ersatzverpflichtung bereits auf Hochtouren.

Die SCL Tigers wünschen Hannes Björninen eine rasche und vollständige Genesung.

