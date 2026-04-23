SCL Tigers bestreiten sieben Testspiele

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers befinden sich bereits wieder im Sommertraining und bereiten sich intensiv auf die neue Saison vor.

Für die finale Vorbereitungsphase im August und September stehen für die Tigers sieben Testspiele gegen Teams aus der National League und Swiss League auf dem Programm.

Nachfolgende Testspiele werden die SCL Tigers in der Vorsaison 2026 bestreiten:

• 12.08.2026, 19:30 | EHC Chur (SL) – SCL Tigers

• 20.08.2026, 19:00 | SC Bern – SCL Tigers

• 22.08.2026, 17:00 | SCL Tigers – EHC Kloten

• 27.08.2026, 19:00 | HC Ambri-Piotta – SCL Tigers

• 28.08.2026, 19:00 | HC Lugano – SCL Tigers

• 04.09.2026, 19:45 | EHC Biel-Bienne – SCL Tigers

• 10.09.2026, 19:00 | SCL Tigers – EV Zug