SCL stellt Trainer Robert Othmann per sofort frei

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal hat auf die Negativserie im Schweizer Cup und der MyHockey League mit sechs Niederlagen in Serie reagiert: Der Verwaltungsrat hat nach der 2:8-Niederlage in Huttwil entschieden, Headcoach Robert Othmann per sofort freizustellen.

Eine Serie von zahlreichen verletzten Spielern und als Folge davon sechs Niederlage in Serie ist Langenthals Headcoach Robert Othmann zum Verhängnis geworden. Der 47-jährige Headcoach des Langenthaler MyHockey-League-Eishockeyklubs wurde am Samstag nach der 2:8-Niederlage in Huttwil per sofort freigestellt. Der Verwaltungsrat begründet den Entscheid mit der sportlichen Entwicklung, der letzten Wochen, die nicht in die gewünschte Richtung ging und sich zu einer dramatischen Negativspirale ausweitete. Mit der Freistellung des kanadisch-schweizerischen Doppelbürgers soll ein entsprechendes Zeichen gesetzt werden. Zugleich ermöglicht dieser Schritt, der Mannschaft neue Impulse zu vermitteln. Die sportliche Leitung des SC Langenthal arbeitet mit Hochdruck daran, in den nächsten Tagen auf der Trainer-Position eine entsprechende Lösung präsentieren zu können.

Gleichzeitig bedanken sich der Verwaltungsrat und die sportliche Führung des SC Langenthal bei Robert Othmann für die geleisteten Dienste und die angenehme Zusammenarbeit. Othmann leistete einen wichtigen Beitrag beim Aufbau der Equipe in der ersten Saison in der MyHockey League, nach dem freiwilligen Abstieg aus der Swiss League.

