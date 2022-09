Langenthal. (PM SCL) Kader Update Der 19-jährige Stümer Laurin Liniger wechselt vom SC Lyss (MyHL) zum SCL. Liniger absolvierte die bisherige Saisonvorbereitung mit dem...

Langenthal. (PM SCL) Kader Update Der 19-jährige Stümer Laurin Liniger wechselt vom SC Lyss (MyHL) zum SCL.

Liniger absolvierte die bisherige Saisonvorbereitung mit dem SCL und wusste dabei zu überzeugen. Laurin Liniger erhält einen Einjahresvertrag und wird die Rückennummer 86 tragen. Noah Fuss wird für die kommende Spielzeit vom SC Bern an den SC Langenthal ausgeliehen. Der 20-jährige Stürmer ist in Langenthal ein bekanntes Gesicht. Er bestritt bereits die vergangene Spielzeit mit dem SCL und konnte dabei 21 Skorerpunkte beisteuern.

Noah Fuss trägt in Gelbblau die Rückennummer 13. Der US-Amerikaner Ryan Hayes (ex GCK) absolviert beim SCL ein Try Out bis zum 17. September. Im Anschluss wird Sportchef Kevin Schläpfer entscheiden, ob die offene Ausländerposition mit Stürmer Ryan Hayes besetzt wird.