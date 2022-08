SCL Kader Update / Medical Update

Langenthal. (PM SCL) Kader Update: Der 26-jährige Lette Haralds Egle stösst aus der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga (AHL) zum SCL. Egle (178 cm, 88 kg)...

Langenthal. (PM SCL) Kader Update: Der 26-jährige Lette Haralds Egle stösst aus der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga (AHL) zum SCL.

Egle (178 cm, 88 kg) wechselte bereits im Juniorenalter nach Übersee, wo er verschiedene Nachwuchsstufen durchlief und anschliessend vier Jahre in der höchsten College-League NCAA spielte. Nach dem College wurde er von den Manitoba Moose (AHL) verpflichtet, für welche er in zwei Jahren 55 Pflichtspiele absolvierte und dabei 19 Skorerpunkte erzielte. In der Saison 2020/21 bestritt er leihweise 18 Meisterschaftsspiele in der höchsten slowakischen Liga und skorte dabei 17 Mal. Haralds Egle kann auf der Center- oder Flügelposition eingesetzt werden und wird beim SCL die Rückennummer 7 tragen. Herzlich willkommen in Langenthal, Haralds!

Sportchef Kevin Schläpfer beschäftigt sich zurzeit intensiv mit der Suche nach einem zweiten Importspieler. Um die offene Position bestmöglich besetzen zu können, werden diverse Kandidaten zu einem Try Out eingeladen und entsprechend getestet und bewertet. Spätestens bis zum Meisterschaftsauftakt Mitte September soll das Ausländerduo feststehen. In der Verteidigung besteht ebenfalls noch Handlungsbedarf. Mindestens ein Verteidiger soll bis Saisonstart noch verpflichtet werden. Diverse Spieler werden momentan getestet, zudem wird der Transfermarkt (NL) intensiv verfolgt.

Medical Update

Der SC Langenthal muss vorläufig auf Stürmer Marc Kämpf und Verteidiger Hans Pienitz verzichten. Marc Kämpf musste sich diese Woche einem operativen Eingriff am Knie unterziehen und fällt rund 6 Wochen aus. Hans Pienitz verletzte sich beim Testspiel in Huttwil ebenfalls am Knie und fällt vermutlich bis nach dem Berner Cup aus. Der SCL wünscht den beiden schnelle und gute Besserung!