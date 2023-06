SCL hat sich neu organisiert

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal hat sich neu organisiert. An einer gemeinsamen Hauptversammlung des Vereins sowie der Generalversammlung der SC Langenthal AG wurden...

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal hat sich neu organisiert.

An einer gemeinsamen Hauptversammlung des Vereins sowie der Generalversammlung der SC Langenthal AG wurden sowohl der Verwaltungsrat der AG wie auch der Vereinsvorstand neu besetzt. An der Spitze des Verwaltungsrates steht neu der Langenthaler Unternehmer Walter Ryser, der Verein wird neu vom Langenthaler Sven von Gunten präsidiert.

Der 27. Juni 2023 bildet einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des SC Langenthal darstellen. An diesem Tag hat der Verein ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nach dem Rückzug der ersten Mannschaft aus der Swiss League und der anschliessenden Fusion der Nachwuchs AG mit der SC Langenthal AG, wird nun die neue Organisation ihre Arbeit aufnehmen.

Der bisherige Verwaltungsrat unter der Leitung von Präsident Gian Kämpf und den weiteren VR-Mitgliedern Angela Kölliker, Heinz Trösch, Michael Husistein sowie Mischa von Gunten ist zurückgetreten.

Der neue Verwaltungsrat der SC Langenthal AG wurde an der Generalversammlung vom 27. Juni offizielle installiert. Er übernimmt ab sofort die strategische Führung der SCL AG. Der VR hat sich bereits konstituiert und die entsprechende Ressort-Zuteilung vorgenommen. Dem neuen Verwaltungsrat gehören folgende Personen an:

Präsident/Sponsoring/Kommunikation: Walter Ryser, Langenthal

Vizepräsident/Recht: Raphael Ciapparelli, Langenthal

Finanzen: Sandro Fuhrer, Thörigen

Sport Aktive/Nachwuchs: Simon Flückiger, Rohrbach

Events/Anlässe: René Gerber, Roggwil

Entwicklung Infrastruktur/Kommunikation: Silvia Jäger, Utzigen

Gastronomie: Alexandra Kämpf, Hägendorf

Mischa von Gunten, bisheriger Leiter des Führungsauschusses, hat sich aus beruflichen und familiären Gründen entschieden, kein weiterführendes VR-Mandat zu übernehmen. Er wird jedoch der gesamten SCL-Organisation für Fragen und Anliegen bei Bedarf weiterhin zur Verfügung stehen.

Finanzen: Budget noch nicht ganz erreicht

Für die kommende Spielzeit rechnet der SC Langenthal mit einem Gesamtbudget in der Höhe von 1,913 Millionen Franken für die erste Mannschaft in der MyHockey League, die Damen-Equipe in der Women’s League sowie die gesamte Nachwuchsabteilung. Ende Juni sind rund 80 Prozent des erforderlichen Budgets zusammen. Dabei konnte die neue Organisation bislang auf sehr viel Goodwil der Sponsoren zählen, die mit wenigen Ausnahmen dem SCL die Treue halten und die Organisation weiterhin unterstützen. Der neue VR ist deshalb zuversichtlich, auch wirtschaftlich die gesteckten Ziele erreichen zu können und eine auf allen Ebenen erfolgreiche Saison bestreiten zu können.

Erfolgreich verlief im Frühjahr auch die Sonder-Aktion mit den Saisonkarten, konnten doch über 400 vorzeitig abgesetzt werden. Im Juli wird dann der reguläre Saisonkarten-Verkauf starten.

Sport: Noch nicht alle Kaderplätze besetzt

Gemäss SCL-Geschäftsführer und -Sportchef Marc Kämpf befindet man sich auch im sportlichen Bereich auf Kurs. Dass der Kader zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht komplett ist, damit konnte gerechnet werden. Der Kader von Trainer Robert Othman umfasst zum jetzigen Zeitpunkt 14 Spieler. Bis die Mannschaft Anfangs August in die Vorbereitung auf dem Eis startet, werden noch rund 5 oder 6 weitere Spieler zum Team dazustossen. Die Vorbereitungsphase wird dann auch dazu genutzt, noch weitere Spieler zu beobachten, um dann das finale Kader für den Saisonstart am 16. September präsentieren zu können.

Am 9. August wird die Mannschaft das erste Eistraining in Schoren absolvieren. Bereits drei Tage später steht das erste Testspiel gegen Ligakonkurrent und Nachbar Hockey Huttwil auf dem Programm (18.00 Uhr in Huttwil). Insgesamt bestreitet der SCL fünf Vorbereitungsspiele. Der Saisonstart erfolgt am Samstag, 16. September Verein ebenfalls neu organisiert Im Zuge der Neuorganisation der SC Langenthal AG wurde auch der Verein neu strukturiert. Neu beschränkt sich die Tätigkeit des Vereins auf die Planung und Durchführung von Anlässen sowie Lobbying-Arbeit zugunsten der SCL AG. Im Verein ist aktuell keine Mannschaft mehr angegliedert. Der neue Vorstand des Vereins setzt sich wie folgt zusammen:

Präsident: Sven von Gunten, Langenthal (079/470 25 77; svenskaja@gmx.ch)

Vizepräsident: Andi Hasle, Langenthal (078/652 92 76; andi_hasler@gmx.ch)

Funktionäre: Regula Schnetzer, Langenthal (079/676 59 28; regula.schnetzer@gmx.ch)

Finanzen: Daniela Mathys, Langenthal (079/526 67 53; d_siegenthaler@hotmail.com)

Sekretärin: Anja Luternauer, Pfaffnau (079/899 20 52; anja.luternauer@gmail.com)

Vereinsmitglieder: Reto Bläuenstein, Langenthal (079/241 19 13; reto.blaeuenstein@besonet.ch)

Neue Ehrenmitglieder

An der Hauptversammlung des Vereins wurden nicht nur die bisherigen Vorstandsmitglieder Daniela Widmer, André Rentsch, Mischa von Gunten, Monika Siegenthaler und Karin Wüthrich verabschiedet, sondern auch vier Personen zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt. Diese besondere Ehre wurde dem langjährigen Spieler und heutigen Nachwuchstrainer Stefan Tschannen, dem abtretenden VR-Präsidenten Gian Kämpf, der ebenfalls abtretenden Verwaltungsrätin Angela Kölliker sowie der langjährigen Funktionärin Ursula Zietala zu teil.

