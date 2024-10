„Schwieriger Abend fÃ¼r uns“ – EisbÃ¤ren Berlin werden in Fribourg mit einer 9:3 Klatsche auf die Heimreise geschickt

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin mussten sich am Dienstagabend im fünften Spiel der aktuellen Champions-Hockey-League-Saison in der Schweiz geschlagen geben. Sie unterlagen Fribourg-Gottéron...

Sie unterlagen Fribourg-Gottéron mit 3:9. Linus Vieillard gab sein Profidebüt im Berliner Tor.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits nach wenigen Minuten erarbeitete sich Fribourg-Gottéron einige Chancen. Dorthe (8.) verwertete dann eine dieser und brachte die Schweizer in Führung. Diese baute Dorthe (10./PP1) kurz darauf im Powerplay aus. Auch Rathgeb (16./PP1) nutzte eine Überzahlsituation. Mit drei Toren Vorsprung für die Gastgeber ging es in die erste Drittelpause. Im zweiten Drittel sah es für den Hauptstadtclub zunächst besser aus. Nach nur 18 Sekunden erzielte Ty Ronning (21.) auf Vorlage von Leo Pföderl den Anschlusstreffer.

Die gastgebende Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt und erhöhte den Spielstand weiter. Mottet (22./PP1) traf erneut im Powerplay, Schmid (26.) netzte zur 5 zu 1-Führung für die Schweizer ein.

Eine Minute später versenkte Bertschy (27.) den Puck im Berliner Tor. Zur Halbzeit schoss Dorthe (30.) sein drittes Tor der Partie und Bertschy (31.) legte nochmal nach. Die Eisbären wechselten auf der Torhüterposition, sodass Vieillard zu seinem ersten Einsatz in der CHL kam. In der 36. Minute war es Pföderl (36./PP1), der das erste Powerplay des Gastteams nutzte und den Puck in Fribourgs Tor unterbrachte. Der Schlussabschnitt war ausgeglichener. Beide Teams schossen ein Tor. In der 44. Spielminute war es Byron (44.) und in der 50. Minute traf Näf (50.) zum 3:9-Endstand.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Freitag wieder gefragt. In der heimischen Uber Arena treffen sie dann in der PENNY DEL auf die Fischtown Pinguins. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

In der CHL geht es für die Berliner nächste Woche Mittwoch, den 16. Oktober um den Einzug in die Playoffs. Im letzten Hauptrundenspiel treten sie gegen den dänischen Meister SønderjyskE Vojens an. Die Partie startet um 19:30 Uhr im Wellblechpalast.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Es war ein schwieriger Abend für uns. Es war ein Realitätscheck. Seit einigen Spielen müssen wir auf mehrere verletzte Spieler verzichten. Die Luft war einfach raus. Wir konnten nicht genug Druck auf unseren Gegner ausüben. Einen Teil der Schuld nehme ich auch auf mich. Ich habe das System ein bisschen verändert, da wir unseren Spielstil mit einer so kurzen Bank nicht hätten spielen können. Im dritten Drittel sind wir besser im Spiel gewesen. Linus Vieillard hat seine Chance im Tor auch gut genutzt. Das freut mich sehr. Jetzt müssen wir nach vorne schauen.“

Endergebnis

Fribourg-Gottéron – Eisbären Berlin 9:3 (3:0, 5:2, 1:1)

Aufstellungen

Fribourg-Gottéron: Rüegger (Berra) – Jecker, Gunderson; Borgman, Diaz; Dufner, Rathgeb; Näf, Sutter – Dorthe, Wallmark, Sörensen; Mottet, Schmid, Sprunger; DiDomenico, Bertschy, Marchon; Gerber, Walser, Binias – Trainer: Patrick Emond

Eisbären Berlin: Stettmer (Vieillard) – Reinke, Mik; Müller, Wissmann (C); Galipeau,– Tiffels, Fontaine, Hördler¸Ronning, Boychuk (A), Pföderl; Kirk, Byron, Bergmann; Schäfer, Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 07:16 – Dorthe (Wallmark, Sörensen) – EQ

2:0 – 09:04 – Dorthe (Gunderson, Sörensen) – PP1

3:0 – 15:24 – Rathgeb (Mottet, Bertschy) – PP1

3:1 – 20:18 – Ronning (Pföderl) – EQ

4:1 – 21:57 – Mottet (Rathgeb, Bertschy) – PP1

5:1 – 25:47 – Schmid (Sutter, Sprunger) – EQ

6:1 – 26:48 – Bertschy (Sörensen, Jecker) – EQ

7:1 – 29:58 – Dorthe (Wallmark) – EQ

8:1 – 30:43 – Bertschy (Sutter) – EQ

8:2 – 35:29 – Pföderl – PP1

8:3 – 43:38 – Byron (Müller, Wiederer) – EQ

9:3 – 49:41 – Näf (Gerber) – EQ

Strafen Fribourg-Gottéron 4 (0, 2, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 18 (14, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Cedric Borga, Stefan Hürlimann, (Michael Stalder, Aurélien Urfer)

Zuschauer 4.500