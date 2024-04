„Schweren Herzens habe ich mich nach reiflicher Ãœberlegung entschieden, meinen Heimatverein nach vielen wunderschÃ¶nen und erfolgreichen Jahren zu verlassen“ – Thomas Brandl zukÃ¼nftig in Erding am Puck

Landshut. (PM EVL) Thomas Brandl wird den EV Landshut verlassen und sucht in der kommenden Saison bei Bayernligist Erding Gladiators eine neue Herausforderung. Der...

Landshut. (PM EVL) Thomas Brandl wird den EV Landshut verlassen und sucht in der kommenden Saison bei Bayernligist Erding Gladiators eine neue Herausforderung.

Der 33-jährige gelernte Stürmer ging seit seiner Rückkehr in die DEL2 in drei Spielzeiten für den EVL auf Torejagd. Nun entschied sich der gebürtige Landshuter aber gegen ein Angebot seines Heimatvereins und für den Wechsel nach Erding.

„Schweren Herzens habe ich mich nach reiflicher Überlegung entschieden, meinen Heimatverein nach vielen wunderschönen und erfolgreichen Jahren zu verlassen. Der Verein ist für mich mein Leben und ich habe ihm alles, was ich in meiner bisherigen Karriere erleben durfte, zu verdanken. Zahlreiche Momente sowohl im Stadion am Gutenbergweg, als auch in der neuen Fanatec Arena werde ich für immer in schöner Erinnerung behalten. Dennoch werde ich in der kommenden Saison meine Karriere an einem anderen Standort fortsetzen. Das dortige Projekt ist hochambitioniert und lässt sich perfekt mit meinem Masterstudium vereinbaren. Letztendlich ist das die richtige Entscheidung für meine Zukunft. Am Ende möchte ich mich noch bei der Vereinsführung, dem Trainerstab, meinen Teamkollegen und den besten Fans der Liga bedanken. Es war mir stets eine ganz besondere Ehre das Trikot des EV Landshut zu tragen. Ab sofort drücke ich bei jedem EVL-Spiel die Daumen und hoffe, dass der Meisterschaftspokal schon bald aus der Oberpfalz nach Niederbayern entführt wird“, sagte Thomas Brandl den EVL-Fans in einem Abschiedsstatement.

Seit Sommer 2021 absolvierte Brandl für die Niederbayern 127 Spiele, erzielte 15 Tore und bereitete 31 weitere Treffer vor. Brandl durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und spielte bis 2013 auch für die Landshut Cannibals. 2012 gewann er mit dem Team die 2.Liga-Meisterschaft.

„Wir bedanken uns bei Thommy für den großen Einsatz in den vergangenen Jahren. Gerade in der letzten, für uns von Verletzungen so geplagten Saison, zeigte Tommy ganz besonders seine Qualitäten, ob in der Offensive oder Defensive. Er stellte sich immer in den Dienst der Mannschaft, überzeugte mit seiner Einstellung, Loyalität ob auf oder neben dem Eis. Für die neue Herausforderung und seine weitere Zukunft wünschen wir ihm natürlich nur das Beste. In unserem Stadion wird immer ein Platz für ihn sein“, ergänzt EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke.