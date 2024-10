Schwere Wochenend-Aufgaben fÃ¼r die DEG: Postma-DebÃ¼t am Freitag in MÃ¼nchen, Sonntag wichtiges Derby gegen die Iserlohn Roosters

Düsseldorf. (PM DEG) Erneut steht die Düsseldorfer EG vor einem wichtigen Wochenende. Sie will und muss unbedingt punkten, um sich Rückenwind zu verschaffen und...

Sie will und muss unbedingt punkten, um sich Rückenwind zu verschaffen und in der Tabelle „dran“ zu bleiben. Derzeit stehen die Rot-Gelben mit zwei Punkten aus sieben Spielen auf dem letzten Rang. Gegner sind morgen (11. Oktober, 19.30 Uhr) in München der heimische EHC Red Bull. Am Sonntag (13. Oktober) kommen die Iserlohn Roosters in den PSD BANK DOME. Erstes Bully ist dabei bereits um 14.00 Uhr, Tickets sind noch in allen Kategorien erhältlich unter www.degtickets.de.

Der Kader der Rot-Gelben: Neuzugang Paul Postma feiert morgen in München seinen Einstand. Der 1,91 m-Hüne wird sicherlich sogleich Spielzeit in der Defensive erhalten. Verzichten muss Chefcoach Steven Reinprecht weiterhin auf die Verteidiger Oliver Mebus und Torsten Ankert sowie auf die Stürmer Rick Schofield und Luis Üffing. David Lewandowski ist ja kurzfristig nach Kanada gewechselt und Lenny Boos tritt für den Kooperationspartner Moskitos Essen in der Oberliga an.

Die Gegner: Die bisherige Saison der Münchener steht bislang ganz im Zeichen der Eröffnung ihres neuen Stadions. Der schmucke SAP Garden konnte bislang voll überzeugen, alle Beobachter sind voll des Lobes über die neue, 10.796 Zuschauer fassende Halle. Dazu passt nicht ganz, dass zwei der drei bisherigen Heimspiele dort verloren gingen. Nach einem 7:4-Erfolg gegen Wolfsburg folgten eine 2:3-Niederlage gegen Berlin und ein 4:6 gegen die Kölner Haie. Derzeit liegt der Münchener Meistermitfavorit mit 12 Punkten auf Platz 5, hat aber ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert. Top Scorer ist Christopher DeSousa mit starken zehn Punkten aus sechs Spielen. Damit ist der Stürmer zweibester Punktesammler der gesamten PENNY DEL. Stammtorwart ist weiterhin der Ex-Düsseldorfer Mathias Niederberger.

Das Sonntag-Duell gegen die Iserlohn Roosters hat schon eine gewisse Dramatik. Beide Teams stehen am Ende der Tabelle und wollen das Aufeinandertreffen unbedingt für sich entscheiden. Die Sauerländer waren mit einer gewissen Euphorie in die Saison gestartet, zu gut hatte man noch die eigene Aufholjagd in der Vor-Saison in Erinnerung. Doch die ersten vier Saisonspiele gingen allesamt verloren. Erst am fünften Spieltag gab es beim 2:1 n.P. in Augsburg die ersten Zähler. Immerhin: Am Donnerstagabend konnte Iserlohn erneut auswärts punkten und 4:0 bei den Nürnberg Ice Tigers gewinnen. Ein wichtiger Erfolg für die Roosters.

Dadurch ist die DEG also noch mehr gefordert als ohnehin schon. Die rot-gelben Fans hoffen, dass Offensiv-Verteidiger Paul Postma mit seiner NHL-Erfahrung und seinen Qualitäten im Zweikampf sowie im Abschluss ein wichtiges Mosaiksteinchen für den Erfolg sein wird.