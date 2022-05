Schwere Entscheidung: Roger Bader nominiert WM-Kader

Wien. (PM ÖEHV) Mit dem gestrigen knappen 1:3 gegen Deutschland ist die WM-Vorbereitung von Österreichs Herreneishockey Nationalteam zu Ende gegangen. Am morgigen Dienstag übersiedelt...

Wien. (PM ÖEHV) Mit dem gestrigen knappen 1:3 gegen Deutschland ist die WM-Vorbereitung von Österreichs Herreneishockey Nationalteam zu Ende gegangen.

Am morgigen Dienstag übersiedelt das Team nach Helsinki von wo aus es am Mittwochvormittag per Bus weiter nach Tampere geht. Nach den starken Auftritten seiner Schützlinge in den Testspielen der vergangenen Wochen, hatte Roger Bader eine der schwierigsten Entscheidungen zu fällen: Die Nominierung des 25-Mann starken WM-Kaders.

Das 25-Mann-Aufgebot für die A-WM steht fest! – Copyright: GEPA pictures/Amir Beganovic (ACHTUNG: Foto steht Ihnen nicht honorarfrei zur Verfügung. Rückfragen sind an GEPA pictures direkt zu richten)

Mit 27 Spielern ging es vergangene Woche in die finale WM-Vorbereitung. Gerhard Kragl und Simeon Schwinger treten davon vorläufig nicht die Reise ins Land des amtierenden Olympiasiegers an, Head Coach Roger Bader: „Es war unglaublich schwer diese Entscheidung zu fällen. Die beiden Spieler hätten es sich genauso verdient nach Finnland mitzufliegen. Sie stehen nun auf Abruf und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie bis zur Festlegung des endgültigen WM-Kaders vor dem ersten Spiel noch nachreisen.“

Gerd Kragl machte die gesamte Vorbereitung mit, Simeon Schwinger stieß in Woche zwei zum Team und erzielte beim 4:1-Sieg über Polen am 14. April den 2:1-Führungstreffer im letzten Drittel.

Österreich geht damit mit neun Verteidigern und 13 Stürmern ins Turnier. Am morgigen Dienstag geht es für das Team zunächst per Bus nach Zürich und von dort mit dem Flugzeug nach Helsinki. Mittwochvormittag geht es weiter nach Tampere, wo am Nachmittag das erste Training auf dem WM-Eis ansteht.

Am 14. Mai startet man schließlich gegen Schweden in die Mission Klassenerhalt. In Summe 16 Spiele überträgt der ORF von der WM live: Darunter sämtliche Österreich-Spiele, wie auch zwei Viertelfinal-Entscheidungen, die Halbfinali sowie das kleine und große Finale (Anm.: die Halbfinalspiele und das Spiel um Platz 3 live in der TV-Thek).

Kader A-WM 2022

# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb. Datum R/L Verein 30 KICKERT David GK 188 81 16.03.94 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 31 MADLENER David GK 187 88 31.03.92 L Dornbirner Eishockey Club (AUT) 29 STARKBAUM Bernhard GK 186 91 19.02.86 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 20 BRUNNER Nico D 181 78 17.09.92 L EC GRAND IMMO VSV (AUT) 4 HACKL Dominic D 186 86 08.11.96 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 19 HEINRICH Dominique D 175 76 31.07.90 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 7 KIRCHSCHLÄGER Erik D 177 80 04.02.96 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 12 MAIER David D 187 81 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 25 UNTERWEGER Clemens D 183 85 01.04.92 L EC-KAC (AUT) 5 WIMMER Philipp D 193 92 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 32 WOLF Bernd D 178 84 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 14 ZÜNDEL Kilian D 179 75 17.01.01 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 16 ACHERMANN Oliver F 195 93 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 18 BAUMGARTNER Benjamin F 176 75 22.04.00 L HC Lausanne (SUI) 22 FELDNER Nico F 188 88 11.10.98 R Sheffield Steelers (GBR) 17 GANAHL Manuel F 182 81 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 21 HAUDUM Lukas F 183 84 21.05.97 L EC-KAC (AUT) 24 HUBER Paul F 193 95 10.06.00 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 11 KASPER Marco F 184 80 08.04.04 L Rögle BK (SWE) 7 LEBLER Brian F 191 96 16.07.88 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 27 NISSNER Benjamin F 179 74 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 5 RAFFL Thomas F 194 106 19.06.86 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 3 SCHNEIDER Peter F 183 91 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 8 WUKOVITS Ali F 184 78 09.05.96 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 16 ZWERGER Dominic F 183 93 16.07.96 L HC Ambri-Piotta (SUI)