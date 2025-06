Schwere Entscheidung: LangjÃ¤hriger EislÃ¶we verlÃ¤sst Dresden nach neun Jahren als DEL2-Champion

Dresden. (PM Eislöwen) Der Sport bringt nicht nur Jubel, Titel und Neuanfänge mit sich – manchmal fordert er auch Entscheidungen, die schwerfallen und tief berühren.

Einen solchen Moment erleben die Dresdner Eislöwen jetzt: Nach vielen gemeinsamen Jahren wird Arne Uplegger den Club verlassen. Die Entscheidung, ihm für die kommende Saison keinen neuen Vertrag anzubieten, ist gefallen – und sie war alles andere als einfach.

Seit 2016 gehörte der gebürtige Sachse zur Eislöwen-Familie. Was einst im Nachwuchs begann, entwickelte sich schnell zu einer festen Rolle im DEL2-Team. In der Saison 2017/2018 lief er erstmals für die Profimannschaft auf. Es folgten 314 Pflichtspiele für die Blau-Weißen, in denen er zwölf Tore erzielte und 54 weitere vorbereitete – mit Leidenschaft und großem Teamgeist.

Es ist ein emotionaler Abschied, denn Uplegger war weit mehr als nur ein Spieler im Kader. Für Fans, Mitspieler und Verantwortliche war er Identifikationsfigur, Publikumsliebling und stets nahbar – auf dem Eis genauso wie abseits davon.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Es kommt nicht oft vor, dass ein Spieler aus dem Nachwuchs so lange an einem Standort verbringt – Arne hat genau das getan. Seit seinem Debüt 2017 war er ein fester Bestandteil unseres Teams und hat mit 314 Spielen im Eislöwen-Trikot ein starkes Zeichen gesetzt. Sein Weg war nicht immer einfach, aber er hat sich immer durchgebissen – mit Einsatz, Haltung und Loyalität. Genau dafür wurde er von Fans, den Teamkollegen und den Mitarbeitern geschätzt. Es ist nie leicht, nach so langer gemeinsamer Zeit Abschied zu nehmen, doch solche Veränderungen gehören auch zum Sport. Umso mehr freut es mich, dass Arne seine Zeit bei uns mit dem DEL2-Titel krönen konnte. Für seinen weiteren Weg wünsche ich ihm von Herzen alles Gute.“

Arne Uplegger: „Als ich 2016 vom ES Weißwasser zum Eissportclub Dresden e.V. gewechselt bin, konnte ich noch nicht erahnen, welche spannende Reise ich am Standort Dresden machen würde. Ich durfte gemeinsam mit vielen anderen Menschen wachsen, Niederlagen erleben und auch zahlreiche Erfolge feiern. Ich habe, auch wenn es nicht immer einfach war, jede Sekunde genossen und blicke stolz auf diese Zeit zurück. Jetzt ist es nun mal im Sport so, dass Träume nicht immer in Erfüllung gehen und Wege sich auch mal trennen. Auch wenn ich es mir anders gewünscht habe und gern weiterhin ein Teil der Eislöwen-Familie wäre, könnte die Geschichte nicht besser enden als mit der DEL2-Meisterschaft. Ich bedanke mich bei der gesamten Organisation für die gemeinsame Zeit. Ich habe viel lernen dürfen und kann behaupten, dass ich als Mensch gereift bin und mich sehr auf eine neue Herausforderung freue. Ein besonderer Dank gilt den Fans der Dresdner Eislöwen: Ihr wart immer für das Team und mich da, und ich hatte das Privileg, tolle Menschen kennenlernen zu dürfen.“

