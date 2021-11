Schwere AuswÃ¤rtsaufgaben warten auf die Rockets

Limburg. (PM EGDL) Dieser Doppelpack hat es in sich: Die EG Diez-Limburg muss am Wochenende gleich zwei Mal in fremden Eishallen ran, bekommt es...

Limburg. (PM EGDL) Dieser Doppelpack hat es in sich: Die EG Diez-Limburg muss am Wochenende gleich zwei Mal in fremden Eishallen ran, bekommt es dabei mit zwei Hochkarätern zu tun: Am Freitag spielen die Rockets von 20 Uhr an bei den Herne Miners. Am Sonntag ist die EGDL von 19 Uhr an bei den Hannover Indians zu Gast.

Nach dem 1:4 gegen die Tilburg Trappers am Dienstagabend blieb einmal mehr die Erkenntnis: Die Rockets haben gut mitgespielt, Charakter gezeigt, aber Punkte waren nicht wirklich in greifbarer Nähe. Dafür war der Qualitätsunterschied auf dem Eis zu groß. Dennoch blieb ein guter Eindruck nach einem engagierten Spiel – das honorierten auch die Fans mit reichlich Applaus.

„Ich kann wirklich sagen, dass ich mit dem Auftritt der Mannschaft zufrieden war“, sagt EGDL-Cheftrainer Jeffrey van Iersel. „Das hat uns ein gutes Gefühl für die nächsten Aufgaben gegeben. Die sind ohne Frage sehr schwer, aber wir werden wir immer alles geben.“

Die Herne Miners haben zuletzt sechs Spiele in Serie verloren und laufen deutlich ihrer Form und den eigenen Ansprüchen hinterher. Am Dienstagabend gab es ein deutliches 0:7 bei den Piranhas in Rostock. Herne wird alles versuchen, die Serie am Freitag gegen die Rockets zu beenden und wieder wichtige Punkte im Kampf um die Play-off-Plätze einzufahren.

Die Hannover Indians gehen unter ganz anderen Voraussetzungen in das nächste Wochenende: Das Team vom Pferdeturm hat sechs der letzten sieben Spiele gewonnen und lediglich beim damaligen Tabellenführer in Halle verloren. Der Tabellenfünfte liegt nur fünf Zähler hinter Spitzenreiter Tilburg und will vor heimischen Fans die nächsten wichtigen Punkte einfahren, um die Teams an der Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren.

Der Ausblick

Freitag, 20 Uhr: Herne vs EGDL

Sonntag, 19 Uhr: Hannover Indians vs EGDL