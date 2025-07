Schwenninger Wild Wings verpflichten „Sturm-Riesen“ mit NHL Erfahrung

Schwenningen. (PM Wild Wings) Den Wild Wings Verantwortlichen ist es gelungen, den 27-jährigen Tim Gettinger direkt aus der AHL an den Neckar zu lotsen.

Der 1,98 Meter große Linksschütze kann sowohl auf dem Flügel wie auch als Mittelstürmer agieren und hat seine Abschlussqualitäten in Nordamerika ebenfalls nachdrücklich unter Beweis gestellt.

Zuletzt lief der US-Boy für die Grand Rapids Griffins auf, stand aber in Summe mehr als 350-Mal in der American Hockey League [AHL] auf dem Eis, wobei er durchschnittlich 0,5 Punkte pro Partie zum Teamerfolg beisteuern konnte. Ursprünglich 2016 von den New York Rangers gedraftet, absolvierte Gettinger zudem insgesamt 16 Spiele in der besten Liga der Welt.

Bei seiner ersten Europastation hat sich der Powerforward bewusst für die WILD WINGS entschieden: „Schon beim ersten Telefonat mit dem Team wusste ich, dass Schwenningen der richtige Ort für mich ist. Ich habe nur Gutes über die Stadt und die fantastischen Fans gehört und kann es kaum erwarten, das selbst zu erleben. Ich werde jeden Abend mein Bestes geben und alles tun, damit wir Spiele gewinnen.“

Der neue Mann mit der Nummer 26 trifft dabei mit Zach Senyshyn nicht nur auf ein bekanntes Gesicht, sondern konnte die Verantwortlichen auch mit seiner Begeisterung für die Aufgabe am Neckar überzeugen.

„Tim hat uns von Anfang klar gemacht, dass er sich einen Wechsel zu uns sehr gut vorstellen kann. Wir haben uns intensiv mit ihm beschäftigt und glauben, dass er eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft sein kann“, gibt Geschäftsführer Stefan Wagner weitere Einblicke.

Mit der Verpflichtung von Tim Gettinger sind die Personalplanungen in der Neckarstadt vorerst abgeschlossen.

Seine Karriere in Zahlen