Schwenninger Wild Wings verlängern mit Alex Karachun

Schwenningen. (PM Wild Wings) Am Neckarursprung herrscht nun Gewissheit. Den Verantwortlichen ist es gelungen ihren punktbesten Spieler der letzten drei Spielzeiten auch weiterhin an den Club zu binden.

Die Vertragsverlängerung von Alexander Karachun ist ein echtes Statement von beiden Seiten – denn seit Steve Walker als Headcoach bei den WILD WINGS übernommen hat, erzielten nur zwei deutsche Spieler ligaweit mehr Treffer als der Schwenninger Powerforward, der mit 60 Toren in diesem Zeitraum auf Platz drei rangiert.

Sportlich wie privat hat Alexander Karachun mit seiner Frau Susan und Tochter Aryna Viktoria in der Doppelstadt Wurzeln geschlagen und verfolgt nun auch zukünftig ambitionierte Ziele. „Als Sportler hast du in deiner Karriere einen begrenzten Zeitraum, aus dem du bei jeder Gelegenheit den maximalen Erfolg herausholen möchtest. Ich wüsste nicht, warum das nicht auch hier in Schwenningen und mit unserem Team möglich sein soll. Wir haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir jede Mannschaft schlagen können“, blickt der 31-jährige Leistungsträger in Richtung Zukunft.

Die Nummer 47 weiterhin in den eigenen Reihen zu wissen, weiß auch Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner richtig einzuordnen: „Alex liefert nun schon über einen langen Zeitraum sehr konstant für uns ab, natürlich wollten wir ihn unbedingt halten. Wir haben in den letzten Wochen viele konstruktive Gespräche geführt und sind sehr glücklich darüber, dass wir unsere gemeinsamen Ziele auch zukünftig zusammen in Angriff nehmen werden.“