Schwenninger Wild Wings stellen gegen die Iserlohn Roosters im Schlussdrittel die Weichen auf Sieg und bleiben daheim unbesiegt

Schwenningen. (MK) Die Wild Wings bleiben daheim ungeschlagen. Das Team von Headcoach Steve Walker tat sich zwar lange Zeit gegen Tabellen-Schlusslicht Iserlohn schwer, stellte im Schlussdrittel die Weichen zum 3:1 Sieg.

Die Gäste aus dem Sauerland mussten gleich nach 42 Sekunden die erste Hinausstellung gegen Cornel hinnehmen, überstanden diese aber Dank eines konzentrierten Jenike im Kasten der Roosters. Der hatte in der 5. Minute das Glück des Tüchtigen, als Spornberger nur den Pfosten für die Wild Wings traf. Auf der Gegenseite scheiterte Shinkaruk aus der zentralen Position an Eriksson. Eine Strafe gegen Schwenningens Spink konnten die Roosters nicht nutzen, zeigten aber ein durchaus verbessertes Powerplay. Unter anderem scheiterte Dal Colle am Schwenninger Schlussmann. Die Gastgeber blieben das optisch überlegene Team, mussten sich aber auch Kontern der Roosters wie durch LeBlanc (15.) und Shinkaruk (17.) erwehren. Das torlose Remis ging nach den ersten zwanzig Minuten völlig in Ordnung, da beide Goalies sehr aufmerksam die wenigen klaren Schusschancen klären konnten.

Iserlohns Mitch Eliot erklärte das Iserlohner Rezept für den weiteren Spielverlauf bei MagentaSport in der Drittelpause: „Keep it simple“

Die Gäste kamen druckvoll aus der Kabine, scheiterten durch Shinkaruk am Pfosten (21.) und auch Brodas Schuss (24.) strich knapp über den Kasten von Eriksson. Auf der Gegenseite kratzte Jenike Bassens Schuss vor der Linie weg. Gegen Marshall (27.) war er ebenso auf dem Posten, wie der souveräne Schwenninger Goalie Eriksson gegen Thomas (28.). Während der nächsten Hinausstellung gegen Iserlohns Verteidiger Quaas (30.) ergaben sich zwei sehr gute Torchancen für Pfaffengut, die aber auch von Jenike pariert wurden. Wieder vollzählig schlugen die Iserlohner zu. Thomas zog einfach mal von der blauen Linie ab und traf sehenswert ins linke Eck zum 0:1 in der 33. Minute. Boland und Shinkaruk (jeweils 34.) verpassten sogar den zweiten Treffer der Roosters. Iserlohn beschäftigte die einen Tick zu umständlich agierendem Gastgeber immer wieder geschickt mit seinem Forechecking in deren Drittel und ließ so nicht allzu viele Chancen auf den eigenen Kasten zu. Die knappe Führung des Teams von Interims-Headcoach Pierre Beaulieu ging insgesamt in Ordnung, hätte mit etwas mehr Glück sogar höher ausfallen können.

Wild Wing Daniel Neumann erkannte bei MagentaSport nach vierzig Minuten: „Wir müssen mehr vors Tor kommen und einfach auch mal das dreckige Tor machen.“

Gesagt getan! Schwenningen erhöhte im Schlussdrittel deutlich das Tempo im eigenen Spiel und erhöhte damit auch den Druck auf das Iserlohner Tor. Keeper Jenike behielt aber gegen Chancen der Spinks (43.) und von Marshall (45.) die Übersicht. Die nächste Hinausstellung gegen Weber (47.) konnten die Roosters trotz guter Schüsse von Ziegler und Ugbekile nicht zum zweiten Treffer ausnutzen. Seboks unnötige Strafe wegen hohen Stock (nach Videocheck durch die Referees) beendete das Iserlohner Powerplay vorzeitig und brachte die Wild Wings anschließend für 100 Sekunden in Überzahl. Hungerecker und Tylor Spink sorgten für Druck auf Jenike, was zu einem anschließenden Handgemenge führte. Die Konsequenz daraus Strafen gegen die Spink Brüder, sowie gegen Iserlohns LeBlanc. Marshall brach in der 50. Minute den Bann für die Wild Wings, als er mit seinem Schuss ins rechte Eck zum 1:1 ausgleichen konnte. Schwenningen blieb druckvoll. Karachun belohnte seiner Farben mit dem von ihm abgefälschten Schuss zum 2:1 in der 53. Minute. In der Schlussphase behielten die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel gegen allerdings kämpferische Gäste, die durch Sebok (55.) den Ausgleich verpassten. Karachun (56.) hatte für die Schwarzwälder die Entscheidung ebenfalls auf dem Schläger. Die fiel dann endgültig 108 Sekunden vor dem Ende durch Senyshin, der ins mittlerweile verwaiste Iserlohner Gehäuse zum 3:1 Endstand einnetzte.

Iserlohn verpasste im Mittelabschnitt den zweiten Treffer und ließ sich im letzten Drittel gegen unaufhörlich anrennende Wild Wings zu sehr in die Defensive drängen. Die Roosters bleiben damit auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt aktuell schon besorgniserregende fünf Punkte. Schwenningen bleibt daheim eine Macht und setzt sich in den Top-6 fest.

Am Sonntag empfangen die Schützlinge von Steve Walker die Kölner Haie. Iserlohn trifft daheim auf Bremerhaven.

Schwenninger Wild Wings – Iserlohn Roosters 3:1 (0:0/0:1/3:0)

Tore: 0:1 (32:21) Thomas (Broda/Jahnke), 1:1 (49:33) Marshall (Platzer) 6-5. 2:1 (52:33) Karachun (Spornberger/Tylor Spink), 3:1 (58:12) Senyshin ENG

Strafen: 8 – 8

Zuschauer: 5070

Wild Wings: Eriksson – Boyle, Dziambor; Marshall, Weber; Trivellato, Spornberger – Bassen, Olimb, Feist; Senyshin, Platzer, Karachun; Hungerecker, Pfaffengut, Neumann; Görtz, Spink, Spink

Iserlohn: Jenike – Bender, Eliot; Ugbekile, Thomas; Rausch, Quaas; Korus – Dal Colle, Sebok, Boland; Schiemenz, LeBlanc, Ziegler; Shinkaruk, Cornel, Jentzsch; Broda; Jahnke, Rutkowski

